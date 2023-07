Estas son las apps que expertos recomiendan no descargar

Las aplicaciones o apps se han vuelto populares como herramientas de ayuda para la vida cotidiana, las utilizamos para comunicarnos con la familia y los amigos, para realizar operaciones bancarias, conocer el estado del tráfico, las condiciones del clima, para pedir envío de comida a domicilio o para solicitar un taxi, entre muchas otras actividades, pero también se ha dado un auge de aplicaciones móviles capaces de robar información personal.

Aplicaciones que ponen en riesgo tus datos personales

Los expertos recomiendan descargas solo de apps que sean de empresas y sitios oficiales, lo que significa conocer al autor de esa aplicación y estar seguros que es un negocio formal.

Por ello ,la recomendación es evitar las descargas de apps que no tienen registro, como las de préstamos personales de dinero que no están reguladas o de juegos en línea de empresas no conocidas.

“Mis familiares encontraron una aplicación que se supone que daban unos préstamos súper fáciles y al final les robaron sus contactos, sus fotografías y los estaban extorsionando, cometiendo fraude”, relató a Fuerza Informativa Azteca un usuario.

Por ello, Daniela Hernández, especialista en ciberseguridad, señala: “La recomendación es que siempre nos fijemos primero en que sea auténtica, podemos visitar el sitio web oficial del proveedor de esta aplicación móvil, obviamente también ver reseñas, con una simple búsqueda en Google podemos nosotros encontrar esas fuentes bastantes buenas que nos puedan decir cuáles son estas aplicaciones de las cuales tenemos que tener cuidado”.

#PonteTrucha

Si te piden muy pocos requisitos para ofrecerte una tarjeta de crédito o un préstamo, ¡piénsalo dos veces! Que no te engañen tan fácil.#FraudesFinancieros#LaTransaNoDescansa pic.twitter.com/7u7VTeMIlW — CONDUSEF (@CondusefMX) July 5, 2023

¿Sirve el antivirus para el celular?

De acuerdo con los expertos en ciberseguridad y tecnología, además de tener cuidado con las apps que descargamos también se debe instalar un antivirus en nuestro celular, para proteger la información y estar alertas a cualquier señal que pudiera indicar riesgo para nuestros datos personales.