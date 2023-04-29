Senado regresa a sesionar, aprueban reformas enviadas por diputados

Después de más de 24 horas de la toma de tribuna, el Senado del República regresó a sesionar en una sede alterna en el patio de la Antigua Casona de Xicoténcatl. Ahi desahogaron diversos dictámenes y aprobaron reformas enviadas en días anteriores por la Cámara de Diputados.

El pleno del Senado de la República aprobó con 63 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones la llamada Ley 3 de 3.

Esta nueva disposición tiene como objetivo el que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya incurrido en violencia familiar, pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, ya sea a nivel federal, estatal o municipal.

Este dictamen fue apoyado por senadores de oposición, el partido mayoritario Morena y sus aliados.

Se turnó a las legislaturas locales de los estados para su ratificación.

Ley 3 de 3 contó con apoyo de la oposición

Después de que la oposición mantuviera tomada la tribuna del Senado de la República en protesta por la falta de elección de comisionado en el INAI, esta fue la reforma que diversos grupos ciudadanos buscaran que se aprobara.

Durante las últimas horas y ante el cambio de sede para sesionar, esta iniciativa fue la que prácticamente tuvo el apoyo para ser impulsada y aprobada.

En los diálogos para reanudar la sesión, el dictamen fue el primero en votarse, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el cual llegará a su fin el próximo domingo 30 de abril.

Aprueban ley de Aviación Civil y de Mercado de Valores

También en fast track el Pleno del Senado aprobó con 64 votos a favor cero en contra y una abstención la Ley de Aviación Civil con la que se pretende recuperar la Categoría Uno en seguridad aérea además de que crea una aerolínea del Estado. Se turnó al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Por unanimidad de 65 votos a favor y cero en contra, modificaciones a la Ley del Mercado de Valores. Busca establecer un sistema bursátil más competitivo en el país mediante la modalidad de inscripción de valores denominada simplificada. Incorpora nuevas emisoras al mercado bursátil como pequeñas y medianas empresas. Y en relación a la Ley de Fondos de Inversión se prevé la incorporación de los fondos de cobertura con el propósito de potencializar el rendimiento para los inversionistas. Se remitió a la Cámara de Diputados.

De forma unánime con 65 votos a favor y cero en contra el Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se trata de fortalecer y mejorar la operatividad de los Centros de Justicia para Mujeres en todo el país. Contempla que cada entidad destine recursos para los centros de justicia.

Bajan la edad para ser diputado federal y secretario de Estado; también avalan desaparición del Insabi

También se aprobó con 45 votos a favor 9 en contra y 12 abstenciones reformas a la Constitución para cambiar de 21 a 18 años el requisito de edad mínima para ser diputado federal y de 30 a 25, para ser secretario de despacho en el gabinete presidencial. Algunos senadores de Morena votaron en contra la reducción de la edad para ser diputado federal.

Con 64 votos a favor 1 en contra y una abstención la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para que sus funciones sean transferidas a Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS-Bienestar. Se remitió al ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.

Senadores aprueban Ley Minera y reforman Ley General de Bienes Nacionales

En la sesión del Senado, los leegisladores aprobaron el proyecto para regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería. Dentro de las disposiciones, se destaca la reducción de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras; además, regula la transmisión de títulos de concesión, adiciona causales de cancelación de concesiones mineras, e incorpora un capítulo de delitos con el objetivo de sancionar conductas delictivas en materia de minería.

En lo que se refiere a la Ley General de Bienes Nacionales aprobaron diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, la cual tiene como objetivo cumplir con el mandato constitucional de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Los senadores también aprobaron la minuta que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la cual tiene como objetivo establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad, independencias y soberanía del espacio aéreo.

Con 57 votos a favor 4 en contra y 5 abstenciones los senadores aprobaron esta madrugada extinguir el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero por medio de la abrogación de la ley en la materia.

Avalan desaparición de Conacyt y avalan que ingresos de Fonatur vayan al Tren Maya

El Pleno del Senado aprobó con 48 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones la expedición de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la cual reconoce el derecho constitucional de toda persona a gozar los beneficios del desarrollo científico y la innovación tecnológica, como fundamento de la política pública. El proyecto ordena eliminar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y crear en su lugar el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación Conahcti. (No hay registro de sesión de la Comisión

Los senadores, además, aprobaron la reformas a la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo en materia de recursos para la planeación, estudios, proyectos, inversión en infraestructura turística. Con estas disposición se traslada el 80 por ciento de los recursos de Fonatur para la construcción del Tren Maya.