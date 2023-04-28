Morena alista “pleno” en Senado tras toma de oposición en defensa del INAI

Tras el supuesto incumplimiento por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el pleno del Senado para nombrar al nuevo comisionado del INAI, la oposición tomó la tribuna, por lo que se suspendieron los pendientes legislativos. Ante esto, el partido guinda buscó una sede alterna para que se reúnan, esto se llevará a cabo en el piso 14 de la torre de comisiones, así lo dio a conocer Ricardo Monreal.

Fue la tarde del pasado jueves 27 de abril, cuando Ricardo Monreal confirmó que se logró que tres quintas partes votaran a favor del nuevo comisionado del INAI, Ricardo Salgado Perrilliat; sin embargo, a la hora de la votación Morena se echó para atrás y no se logró la mayoría calificada.

Segundos después, la oposición desplegó algunas lonas con las leyendas: "¡Comisionados Ya!" y tomó la tribuna, evitando así, que se pudiera continuar sesionando, por lo que se suspendieron los pendientes legislativos.

Mientras los panistas desfallecen en el pleno del @senadomexicano, la fracción de #Morena alista su propio “pleno” en el piso 14 del mismo inmueble.



Desde ahí pretenden sesionar sin la presencia de los #inconformes. pic.twitter.com/vR6G2rR7rX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 28, 2023

Se preparan tres posibles sedes para que continúen procesos legislativos en el Senado

El senador Ricardo Monreal informó que se contemplan tres sedes alternativas para la realización de las sesiones del Senado. La primera es el piso 14 de la torre de la Cámara Alta, la segunda es en los salones de conferencias de planta baja y la tercera es en la sede de Xicoténcatl aunque sería complicado en ese lugar, ya que se encuentra ocupada por el parlamento infantil.

Dijo que a las 13:00 horas se reunirá con su bancada y posteriormente con los diferentes grupos parlamentarios. También aclaró que en la sede que se decidiera tienen que ser convocados los senadores de oposición para el desarrollo de las sesiones y que no pueden ser excluidos. Los accesos para el piso 14 se mantienen bloqueados. Ricardo Monreal indicó que solicitará al presidente de la Mesa Directiva a que se deje el acceso libre a los medios.

Continúa la toma de la tribuna por defensa del INAI

Tras no llegar a un acuerdo para nombrar al comisionado del INAI, la oposición durmió en la tribuna del Senado, por lo que se encuentra tomada en protesta. En ese sentido, llamaron a la ciudadanía a un plantón en la sede de la Cámara Alta a las 11 horas de este viernes.

