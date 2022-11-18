¡Hombre apuesta a su esposa!, historias insólitas de los mundiales

En el libro titulado "Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol", se cuentan peculiares historias ocurridas en paralelo los Mundiales de Fútbol, apelando al costado más humano del deporte más popular del mundo.

Entre las historias insólitas de los Mundiales se destacan, la de un hombre que apuesta a su esposa o cuando otro se arrojó aun río repleto de cocodrilos para conseguir entradas para el Mundial de Sudáfrica del año 2010.

La de un jugador de la selección de Uruguay volvió a la cancha inmediatamente después haber sufrido un infarto en el año de 1954. O la historia de una pareja que se separó tras discutir sobre quién era mejor jugador, si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, durante el mundial de Rusia en 2018.

En "Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol", el nuevo libro del escritor argentino Luciano Wernicke, se cuentan y recopilan algunas de las historias insólitas sobre los Mundiales de Fútbol. El libro ha sido publicado en varios idiomas y en vísperas del inicio de laCopa del Mundo de Qatar 2022.

Wernicke, de 52 años, ha recopilado historias insólitas que van desde relatos llamativos en lo deportivo, pero también en lo político y cultural desde el primer Mundial de Fútbol celebrado en Uruguay en el año de 1930 hasta del pasado Mundial de Rusia en 2018.

El escritor argentino señala que siempre hay "otras perlas que son interesantes para ver, que a lo mejor son historias más pequeñas pero que describen de alguna manera qué es la pasión por el fútbol".

"Apostar a la esposa por un partido": El libro que cuenta las historias más insólitas de los Mundiales https://t.co/JZCW7o2aSG @PlanetaLibrosAr — Luciano Wernicke (@LucianoWernicke) November 18, 2022

Luciano Wernicke, escritor argentino:

Es un libro que recorre el evento deportivo más importante de la humanidad desde distintos aspectos. Uno es deportivo, pero dada su trascendencia global también incluye hechos muy significativos a nivel político, social, económico.

Entre las historias insólitas de los Mundiales del Fútbol también se destaca la de un entrenador que se quedó dormido en pleno partido durante el Mundial de Uruguay en año de 1930 debido al formol derramado por accidente en un campo de juego.

Otro relato cuenta que en el Mundial de Sudáfrica en 2010, una radio local ofreció dos entradas a la final para quien realizara la mayor locura y un hombre se arrojó a un río repleto de cocodrilos.

La más polémica es la historia del hombre que apuesta a su esposa, un albanés que en el año de 1994, durante el Mundial de Estados Unidos, apostó a su mujer en una casa de apuestas deportivas. El hombre decía que Argentina le ganaba a Bulgaria pero perdió. El albanés se quedó sin su esposa pero no por el pago de la apuesta sino porque ella lo abandonó horrorizada.

Se trata de la tercera edición del libro "Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol", mismo que ha sido traducido a 20 idiomas y que en cada nueva publicación, va incorporando cada Mundial del Fútbol en un nuevo capítulo, por lo que pronto se recopilarán nuevas historias insólitas sobre Qatar 2022, una polémica Copa del Mundo que promete contar con varios relatos curiosos.

Wernicke, quien ha escrito más de 20 libros sobre deportes, entre los que se destacan: "Goles Oscuros", sobre cómo los políticos y dictadores utilizaron el fútbol para su beneficio personal, señala que: "En primer lugar están todos estos reclamos de boicot y el tema de los derechos humanos. Fuera delo deportivo, sin dudas habrá mucho. Lo social va a pesar mucho".