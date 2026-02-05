¿Te han ofrecido ganar dinero por redes sociales? Cuidado, que estas ofertas tentadoras se han convertido en una forma de estafar a los usuarios y basta interactuar con likes o “Me gusta” en TikTok, pero para que no caigas en este engaño, aquí puedes saber cómo operan los delincuentes.

Detrás de algún dispositivo móvil hay personas que buscan sacar ventaja de alguien para robar información o aprovecharse de alguien que solo busca entretenerse o consultar información en esta red social y basta un mensaje para enganchar a las víctimas.

Estafa en TikTok para ganar dinero empieza con un mensaje

La Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) descubrió un nuevo fraude digital que circula principalmente en WhatsApp y Telegram.

La estafa comienza cuando alguien promete a las víctimas dinero a cambio de realizar interacciones simples en TikTok, como dar “Me gusta” a determinadas publicaciones.

Los delincuentes contactan a las personas mediante mensajes directos por dichas aplicaciones y les ofrecen pagos, algo que podría llamar la atención de quien necesita unos pesos o que cree que no le caería mal un dinero extra.

¿En qué consiste el fraude en TikTok? Así engañan a la gente

Como gancho y para generar confianza en la víctima, primero se le pide interactuar con videos y en algunos casos, para hacer creer que la propuesta es real, les hacen un primer pago pequeño o les muestran supuestas pruebas de ganancias.

Posteriormente, se pide a las víctimas realizar depósitos, compartir información personal o integrarse a grupos donde se prometen mayores beneficios.

Una vez que los delincuentes obtienen dinero o datos, desaparecen sin cumplir lo ofrecido; además, la información recabada puede ser utilizada para otros fraudes como robo de identidad o extorsiones , afectando la seguridad y el patrimonio de las víctimas.

Recomendaciones para no caer en la estafa de TikTok

Ante esta forma de fraude, a Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones:



Desconfía de mensajes que prometen dinero fácil por acciones simples, como dar “me gusta” a publicaciones



Nunca compartas información personal, contraseñas o datos bancarios con desconocidos en WhatsApp, Telegram u otras plataformas



No realices depósitos o pagos a cuentas de personas que ofrezcan ganancias rápidas en redes sociales



Verifica siempre la información directamente en fuentes oficiales o en la plataforma correspondiente antes de actuar



Bloquea y reporta cuentas sospechosas que envíen mensajes de este tipo



Mantén actualizadas las aplicaciones y dispositivos para protegerte contra vulnerabilidades y posibles ataques

¿Dónde denunciar un fraude o estafa en redes sociales?

En caso de ser víctima de este fraude o alguna estafa distinta a través de redes sociales, puedes ponerte en contacto con la Policía Cibernética de la CDMX.

Incluso puedes pedir ayuda en caso de detectar intentos de fraude o actividades inusuales en tus cuentas.

Para denunciar cualquier escenario como estos, comunícate al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o envía un correo a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y para recibir más alertas y recomendaciones, sigue las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

