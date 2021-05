Joven se aísla en un árbol para no contagiar a su familia de Covid-19

Shiva, un joven de 18 años originario de India, construyó una cama en un árbol, donde vivió durante 11 días para no contagiar de Covid-19 a su familia, mientras el país asiático atraviesa una crisis sanitaria a causa de este virus.

Los habitantes del distrito de Nalagonda, una localidad del estado de Telangana, se enfrentan al difícil acceso a los hospitales para recibir atención médica, por lo que este joven decidió aislarse en un espacio improvisado, según medios locales.

El joven construyó un “pabellón” entre las ramas de un árbol, utilizó palos de bambú para hacer la base de lo que parece una cama, donde permaneció 11 días en aislamiento luego de enterarse que se había contagiado de Covid-19.

Shiva dio positivo a Covid-19 el pasado 4 de mayo, pero ante la falta de un centro de aislamiento en su aldea en Kothanandikonda, se le ocurrió aislarse en el árbol para no contagiar a los cuatro miembros de su familia, en medio de una emergencia en India debido a la pandemia.

El joven pudo alimentarse gracias a que su familia le daba comida a través de un cubo amarrado a una cuerda, que también servía para entregarle productos de higiene básica y otros objetos que lo mantenían entretenido.

“Aquí no había ningún centro de aislamiento. Hace unos días convirtieron un albergue en una zona de aislamiento, hasta entonces no teníamos nada y no sé si hay centros de este tipo en otros pueblos de India. ¿Qué más podía hacer?”, declaró el joven a medios locales.

Luego de vivir en el árbol, Shiva fue trasladado a un hospital para recuperarse de Covid-19

En la aldea de Kothanandikonda habitan alrededor de 350 familias, el centro de salud más cercano se ubica a cinco kilómetros, donde reciben atención básica, en casos más graves, deben viajar 30 kilómetros para llegar a un hospital.

Shiva vivía en Hyderabad, pero el aumento de contagios de Covid-19 en esa ciudad de India, lo obligó a regresar a la casa de sus padres en Nalagonda; sin embargo, se sumó a la lista de personas que han dado positivo al virus.

Anasuya, la madre de Shiva, explicó a medios locales que ella y su esposo son el sostén de la familia, por lo que un contagio de Covid-19 entre ellos podría afectarlos a todos, ya que viven en una casa pequeña con un solo baño, lo que impide un aislamiento seguro.

“Mi marido y yo trabajamos con pago diario, tenemos otros dos hijos además de Shiva. Él entendió que si nos infecta, será difícil para nuestra familia sobrevivir sin ganancias y decidió vivir en el árbol”, aseguró Anasuya.

Después de conocer la historia de este joven, las autoridades locales lo trasladaron a un hospital convertido en un centro de aislamiento para personas con Covid-19, el cual está ubicado a cinco kilómetros de Nalagonda.

Desde que comenzó la pandemia, en India se registran más de 25 millones de casos positivos de Covid-19 y alrededor de 283 mil muertes. Este miércoles, el país asiático rompió un nuevo récord en el número de fallecidos, al superar la barrera de los cuatro mil 500 diarios.

