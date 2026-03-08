Detienen a maestra en República Dominicana; obligó a niña de 2 años a comer su propio vómito

En República Dominicana, las redes sociales se encendieron tras un indignante video que mostraba cómo una maestra de preescolar maltrataba a una niña de apenas 2 años de edad para obligarle a tragar su propio vómito.

El penoso incidente sucedió en la escuela llamada “Mi segundo hogar” en el Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este. Un video grabado y compartido en internet muestra cómo la pequeña está angustiada.

¿Quién es Yamelsy Matos Beltré? La docente que admitió la agresión

Al viralizarse las imágenes, las autoridades locales se apresuraron a investigar y a detener a la maestra, de nombre Yamelsy Matos Beltré. A decir de su abogado, la docente confesó lo que había hecho.

Autoridades detuvieron a la profesora señalada tras la amplia difusión del video. No obstante, lo que empezó como una reunión de padres de familia para abordar la denuncia escaló en caos. Al final del encuentro, con la docente ya arrestada, una familiar de la maestra agredió a una periodista presente. Policías intervinieron para controlar la situación.

Profesora obliga a niña a comerse su propio vómito en el centro preescolar Mi Segundo Hogar / Little Steps, ubicado en el Ensanche Ozama.@CONANIRDo @ProcuraduriaRD @raquelarbaje @PoliciaRD @Olgadinall pic.twitter.com/b2H6d2ovg8 — Noelia Hazim (@HazimNoelia) March 6, 2026

Caos y gas pimienta: El tenso arresto en la escuela "Mi Segundo Hogar"

En medio del forcejeo, los agentes lanzaron gas pimienta para dispersar a los presentes. Uno de los oficiales incluso sacó su arma de reglamento, lo que generó preocupación entre los testigos que observaban la escena.

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional de República Dominicana, condenó las acciones de los agentes. “Que las malas actuaciones de nuestros agentes son inaceptables y este caso, evidentemente, pues será conocido por los organismos de control interno”.

Emilio López, abogado del colegio y la profesora, declaró: “Debemos dejar que el Ministerio Público haga su trabajo ahora, la joven reconoció el hecho, reconoció la falta que cometió”. Ayeisa Cedeño, fiscal del Ministerio Público, afirmó que la fiscalía presentará una denuncia de los hechos sobre lo sucedido para proceder.

