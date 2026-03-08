tva (1).png

Detienen a maestra en República Dominicana; obligó a niña de 2 años a comer su propio vómito

Una maestra en República Dominicana fue captada maltratando a una alumna de preescolar; la docente confesó lo que había hecho y quedó detenida por la policía.

Salón de escuela preescolar y captura de video de maltrato infantil.
La maetsra confesó el maltrato. |Unsplash / AIL.

Escrito por: César Contreras

Con información de: Alianza Informativa Latinoamericana

En República Dominicana, las redes sociales se encendieron tras un indignante video que mostraba cómo una maestra de preescolar maltrataba a una niña de apenas 2 años de edad para obligarle a tragar su propio vómito.

El penoso incidente sucedió en la escuela llamada “Mi segundo hogar” en el Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este. Un video grabado y compartido en internet muestra cómo la pequeña está angustiada.

¿Quién es Yamelsy Matos Beltré? La docente que admitió la agresión

Al viralizarse las imágenes, las autoridades locales se apresuraron a investigar y a detener a la maestra, de nombre Yamelsy Matos Beltré. A decir de su abogado, la docente confesó lo que había hecho.

Autoridades detuvieron a la profesora señalada tras la amplia difusión del video. No obstante, lo que empezó como una reunión de padres de familia para abordar la denuncia escaló en caos. Al final del encuentro, con la docente ya arrestada, una familiar de la maestra agredió a una periodista presente. Policías intervinieron para controlar la situación.

Caos y gas pimienta: El tenso arresto en la escuela "Mi Segundo Hogar"

En medio del forcejeo, los agentes lanzaron gas pimienta para dispersar a los presentes. Uno de los oficiales incluso sacó su arma de reglamento, lo que generó preocupación entre los testigos que observaban la escena.

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional de República Dominicana, condenó las acciones de los agentes. “Que las malas actuaciones de nuestros agentes son inaceptables y este caso, evidentemente, pues será conocido por los organismos de control interno”.

Emilio López, abogado del colegio y la profesora, declaró: “Debemos dejar que el Ministerio Público haga su trabajo ahora, la joven reconoció el hecho, reconoció la falta que cometió”. Ayeisa Cedeño, fiscal del Ministerio Público, afirmó que la fiscalía presentará una denuncia de los hechos sobre lo sucedido para proceder.

Tags relacionados
Maltrato infantil América Latina Internacional

Notas