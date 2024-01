La lista de palabras que debes usar en los conceptos de transferencias bancarias en 2024

Efectuar transferencias bancarias mediante diversas aplicaciones se ha convertido en una práctica del día a día a la hora de efectuar pagos. Gracias a su practicidad, sencillez y comodidad, el hacer transferencias nos evita perder el tiempo en los bancos, sin embargo, debemos ser muy cuidadosos a la hora de poner el concepto de una transferencia bancaria.

En Fuerza Informativa Azteca te decimos cuáles son las palabras que puedes utilizar a la hora de efectuar una transferencia bancaria y así evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué poner en el concepto de una transferencia bancaria?

A la hora de realizar cualquier transferencia bancaria, existen algunas palabras que sí puedes utilizar en el concepto del pago. Evítate problemas con el SAT a la hora de hacer alguna transferencia bancaria.

Ahorro

Comida

Despensa

Deuda

Pago

Tanda

Transporte.

Cabe decir que si utilizas estas palabras a la hora de hacer tus transferencias bancarias, te vas a evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria, de hecho hasta podrás demostrar que mantienes una adecuada educación financiera.

¿Qué conceptos de pago se deben evitar al transferir?

Cabe decir que el SAT 2024 se mantiene al pendiente de prácticamente todas las transferencias bancarias y en el caso de que alguna le resulte sospechosa, podría iniciar una investigación acerca del origen del dinero.

Estas son las palabras y hasta frases que debes evitar a la hora de realizar una transferencia bancaria: Jamás, ni de broma, coloques palabras o conceptos relacionados con evasión de impuestos, lavado de dinero o violencia (armas o tráfico) ni tampoco sustancias ilegales.

Expertos también aconsejan que no se utilicen expresiones indirectas como las de: “para mis gustos”, “para mi ex”, “para mi novia”, etc.

¿Cuánto dinero te pueden transferir sin tener que declarar?

Conforme al Servicio de Administración Tributaria (SAT), no pagan Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), aquellos depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas hasta por un monto que no exceda de 15 mil pesos en cada mes de calendario.

Tampoco se declaran los pagos efectuados que no sean en efectivo, sino a través de depósitos por traspaso o transferencias electrónicas, aun cuando éstos sean mayores de 15 mil pesos.