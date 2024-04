Armera de cinta “Rust” es sentenciada a 18 meses de prisión por muerte de directora de fotografía

Hannah Gutierrez-Reed, la armera encargada del manejo de pistolas en la filmación de la cinta Rust, con Alec Baldwin, fue sentenciada a 18 meses de prisión, luego de ser hallada culpable de homicidio involuntario.

Cabe recordar que la producción, que tuvo lugar en Nuevo México en el mes de octubre del 2021, ocurrió un tiroteo cuando Baldwin disparó una pistola de utilería que resultó tener una bala real, la cual impactó a Halyna Hutchins, directora de fotografía, quien falleció.

#EU | Armera de cinta “Rust”, Hannah Gutierrez-Reed, es sentenciada a 18 meses de prisión por #muerte de directora de fotografía.



Ella era la encargada del manejo de pistolas en la filmación de la película.



📹 | @mocastanedahttps://t.co/I2rBpI6CFa pic.twitter.com/AlqSBJIgGi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 15, 2024

En un inicio, el también actor de series como 30 Rock fue acusado de homicidio involuntario. Sin embargo, la fiscalía retiró los cargos y ahora tiene una nueva acusación, por la cual el artista enfrentará un juicio desde el próximo 9 de julio.

¿De qué acusaron a Hannah Gutierrez-Reed?

El fiscal de Nuevo México acusó a Alec Baldwin y a otras personas por el tiroteo ocurrido en la locación de la cinta Rust. Mary Carmack-Altwies, fiscal de distrito, anunció cargos de homicidio involuntario contra Baldwin y contra la armera de la producción, tras más de un año de investigación.

“Se trata de que nunca realizó las comprobaciones de seguridad, nunca comprobó los tambores, no los sacó del eje, no los examinó ni los sacudió. Si lo hubiera hecho, la tragedia no habría ocurrido”, afirmó Alberto Sánchez, integrante del jurado.

Armera de Rust se quejó del juicio en su contra

Kari Morrisey, fiscal del caso, señaló que en llamadas telefónicas realizada por la armera de la cinta Rust desde prisión clasificó a los integrantes del jurado como “idiotas”, mientras que afirmó que la juez a cargo de su caso había sido “comprada” y continuó culpando a Alec Baldwin y al resto del equipo por lo sucedido.

En el juicio, las autoridades la acusaron de llevar, sin saberlo, municiones de una pistola Colt calibre .45 al lugar de filmación, algo que está estrictamente prohibido, de acuerdo con las guías de seguridad del sindicato de actores de Hollywood.

Aunque después de la muerte de Hutchins, varias producciones prometieron dejar de usar armas de fuego y municiones reales a sus filmaciones, a dos años y medio de lo sucedido, varias de ellas comenzaron a usarlas de nuevo, debido a los efectos realistas.

Con información de Reuters.