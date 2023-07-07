Arrestan a Bryan Rivera, asesino serial de Tijuana

Autoridades de California, Estados Unidos, detuvieron a Bryan Rivera, de 30 años de edad, un asesino serial de Tijuana, México que mató a tres trabajadoras sexuales a finales de 2022.

De acuerdo con medios locales, el hombre fue detenido al sur de California cuando circulaba en una pick up, la cual presuntamente utilizaba para viajar a México y cometer los crímenes.

En los próximos días, el asesino serial de Tijuana será extraditado a México, donde enfrentará cargos por el homicidio de tres mujeres, quienes fueron encontradas en habitaciones de hoteles.

Hablemos del feminicida en serie que anda suelto en Tijuana/California. El es Brayan Andrade Rivera, de 31 años ha sido identificado por la Fiscalía de Baja California como presunto asesino serial de 3 trabajadoras sexuales a quienes asesinó entre Sept 2021 y Feb 2022. pic.twitter.com/pfl3n5zKmC — Meredith G 🛋️✨ (@MerGarza) January 5, 2023

¿Quién es Bryan Rivera, asesino serial de Tijuana?

Es un hombre estadounidense que viajaba a Tijuana, México, para cometer crímenes. En noviembre de 2022, las autoridades mexicanos lograron vincularlo con el asesinato de tres trabajadoras sexuales, por lo que solicitaron su extradición.

La fiscalía de Tijuana informó que el sujeto teína conductas criminales y reaccione violentas, por lo que lo calificaron como un sociópata y lo compararon con el famoso asesino serial Ted Bundy.

Los crímenes del asesino serial de Tijuana

El primer crimen de Bryan Rivera ocurrió en septiembre de 2021, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Karen “N”, de 28 años de edad, quien presentaba huellas de violencia.

El segundo asesinato ocurrió unos meses después, la víctima fue Ángela “N” de 25 años de edad, quien fue estrangulada en la habitación del hotel de un centro nocturno.

La última víctima del asesino serial de Tijuana fue identificada como Elizabet Martínez Cigarroa, de 25 años de edad, su cuerpo fue hallado en la habitación de un hotel en febrero de 2022, tras salir de cita con el hombre.