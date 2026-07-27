Tiroteo en festival desata el caos y emergencia en Seattle; reportan varios heridos cerca de la Space Needle

Un tiroteo de última hora en el Seattle Center, en Washington, Estados Unidos, dejó de manera preliminar varios heridos, un presunto detenido y una intensa movilización de emergencia la tarde de este domingo 26 de julio.

El Departamento de la Policía de Seattle informó en un comunicado a través de sus canales oficiales que el ataque armado se registró en un complejo de eventos cerca de la Space Needle: "Pronto daremos más información; por favor, eviten la zona", se lee en redes sociales.

Un domingo de fiesta terminó en una escena de emergencia

El ataque ocurrió mientras cientos de personas asistían al Bite of Seattle, uno de los festivales gastronómicos más concurridos de la ciudad, celebrado cada año en el Seattle Center.

El evento reúne a decenas de restaurantes, puestos de comida, presentaciones musicales y actividades para familias, por lo que la presencia de numerosos visitantes provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia tras el reporte del tiroteo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si las personas lesionadas participaban en el festival o si el ataque estuvo relacionado con las actividades programadas.

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#BREAKING



Video from Seattle Center for the Bite of Seattle event.



chaos and people running



An Ar-15 was used in the mass shooting…15+ shots.



6 people shot, including one child. pic.twitter.com/Ufmn4So4YJ — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) July 27, 2026

El caos quedó registrado por los propios asistentes

A través de redes sociales comenzaron a difundirse videos grabados por asistentes que se encontraban en las cercanías el Seattle Center al momento del ataque.

En las imágenes se observa a decenas de personas correr en distintas direcciones para alejarse del lugar, mientras otras buscan refugio entre los edificios y estructuras del complejo de eventos, en medio de momentos de confusión y tensión tras escucharse las detonaciones.

Los mismos registros muestran la llegada de patrullas del Departamento de Policía de Seattle, así como ambulancias, paramédicos y otros cuerpos de emergencia que participaron en el despliegue para atender a las personas lesionadas y asegurar el perímetro.

La investigación avanza entre versiones sobre un detenido

Conforme avanzaron las investigaciones, medios locales informaron sobre la detención de al menos un presunto responsable del ataque, un momento que también fue captado por testigos y difundido en redes sociales.

En las grabaciones se observa a varios agentes del Departamento de Policía de Seattle sometiendo y asegurando a una persona en las inmediaciones del Seattle Center, mientras continúan las labores para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades no han confirmado si el detenido actuó solo ni han revelado su posible participación en el tiroteo que dejó a varias personas heridas.