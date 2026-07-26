Bebé pierde la vida luego de ser olvidada por casi 8 horas dentro de un transporte escolar

Una bebé de un año seis meses perdió la vida al ser olvidada por ocho horas en el transporte escolar de una guardería en la Ciudad de Aldama en Portugal. Las autoridades investigan las circunstancias de la tragedia, buscan a los responsables por la muerte de la menor.

Olvidan a bebé en transporte escolar en Portugal

De acuerdo con CNN, la pequeña fue recogida aproximadamente a las 8:00 de la mañana como todos los días para ser llevada a la guardería. Sin emabrgo, la menor aparentemente nunca bajo del transporte permaneciendo dentro durante gran parte del día.

La madre de la menor acudió al plantel para recoger a su hija, pero se dio cuenta que no se encontraba en las instalaciones. Fue entonces cuando trabajadores del lugar localizaron a la bebé dentro del transporte escolar.

Ante la situación, equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir la alerta sobre una menor en parada cardiorrespiratoria. servicios médicos realizaron maniobras de reanimación sin embargo, la bebé perdió la vida.

Uma criança de 18 meses morreu na tarde desta quinta-feira depois de ter ficado esquecida na carrinha do Colégio Mestre Cuco, em Almada. pic.twitter.com/mFlOxs5MoM — CNN Portugal (@cnnportugal) July 23, 2026

De acuerdo con los reportes locales, las temperaturas de ese lamentable día eran cercanas a los 30° C en la zona de Almada, una situación que habría elevado significativamente el calor dentro del vehículo.

Pero las autoridades aún esperan los resultados de los peritos para establecer con exactitud la causa del fallecimiento de la pequeña, además de esclarecer por qué nadie detectó la ausencia de la menor.

Entre las líneas de investigación se encuentra que los padres no recibieron la notificación de que la niña ya había ingresado a la guardería como habitualmente lo hacían.

Guardería se pronuncia por la muerte de la bebé

Tras la muerte de la menor, el centro educativo emitió un comunicado donde expresó sus condolencias a los padres y familiares de la menor, calificando la situación como uan tragedia. También aseguró que esta colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

Mientras que la policía de Portugal asumió las investigaciones para determinar si existió algún tipo de negligencia y establecer responsabilidades correspondientes.