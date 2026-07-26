¿Se acabó la guerra? Trump ordena pausar los ataques de Estados Unidos contra Irán

Después de dos semanas consecutivas de ataques contra las fuerzas de Irán, el Ejército de Estados Unidos interrumpió los bombardeos tras una orden directa de Donald Trump, su presidente.

Desde hace 14 días, Estados Unidos intensificó sus agresiones contra Irán, mientras que ambos países negaban la posibilidad de resolver el conflicto por la vía diplomática.

Donald Trump pausa ataques de Estados Unidos contra Irán

El presidente de Donald Trump ordenó una pausa en los bombardeos contra Irán para darle mayor espacio a la diplomacia, lo que representa un paso importante en la posible resolución del conflicto.

Sin embargo, no podemos olvidar que recientemente se rompió el acuerdo de alto al fuego que representantes de ambas naciones firmaron en el mes de junio.

Irán reacciona a la pausa de las agresiones de Estados Unidos

Aunque aún no hay un comunicado oficial del gobierno de Irán ante el momentáneo alto al fuego de Estados Unidos, algunos miembros del Estado comenzaron a difundir mensajes en sus redes sociales.

A través de su cuenta de X, Hossein Kermanpour, ministro de Sanidad de Irán quien señaló que "afortunadamente, no se registró ningún ataque la última noche".

La guerra entre #EU e #Irán continúa intensificándose en medio de una creciente desconfianza entre ambos gobiernos. ⁣

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Por tercera noche consecutiva, #Washington atacó instalaciones militares iraníes, mientras Teherán respondió con misiles contra bases estadounidenses.… pic.twitter.com/yinS28nOm9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

"Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada", agregó en el mensaje completo.

Mientras que Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, declaró que los ataques contra Estados Unidos continuarán "hasta la rendición total del enemigo".

Donald Trump revela conversaciones con Irán

Luego de una reunión en la Casa Blanca con sus principales asesores, Donald Trump mencionó que siguen las conversaciones con Irán para buscar llegar a un acuerdo diplomático, de acuerdo a información revelada por el Washington Post.

En las últimas dos semanas de ataques cruzados, aumentó a 18 la cantidad de soldados estadounidenses que han perdido la vida desde el inicio del conflicto, mientras el precio del barril de petróleo casi llega a los 100 dólares, las dos principales preocupaciones del mandatario de la unión americana.