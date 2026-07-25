Victoria para el movimiento juvenil en la India, pues el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, presentó su renuncia este sábado tras semanas de protestas por estudiantes y aspirantes universitarios en Nueva Delhi y diversas regiones del país.

Su renuncia es una respuesta al escándalo por la venta y filtración ilegales de los exámenes de ingreso a las facultades de medicina de la nación, una crisis que obligó a millones de jóvenes a repetir las pruebas y desató la indignación generalizada contra el gobierno del primer ministro Narendra Modi.

"Esta decisión refleja los más altos estándares de integridad y servicio abnegado en la vida pública", declaró Nitin Nabin, presidente nacional del partido oficialista Bharatiya Janata Party (BJP), al confirmar el respaldo de la organización a la dimisión de Dharmendra Pradhan.

DEMOCRACY WINS! 🇮🇳



Education minister Dharmendra Pradhan has resigned. pic.twitter.com/DsB6hCHUzP — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026

El Partido de las Cucarachas

Las protestas estuvieron lideradas por el Cockroach Janta Party (CJP), un movimiento social que nació como un meme en redes sociales a manos del graduado de la Universidad de Boston, Abhijeet Dipke, pero que rápidamente se transformó en una fuerza política que canaliza el descontento de la juventud india.

Tras confirmarse la salida del ministro, el CJP anunció que se suspenden de inmediato de las marchas nacionales en cuanto cumplan con sus exigencias:

Compensación económica: Indemnización para las familias de los estudiantes que se quitaron la vida tras la anulación inicial de los exámenes.

Indemnización para las familias de los estudiantes que se quitaron la vida tras la anulación inicial de los exámenes. Mesa de diálogo: Compromiso formal del gobierno para revisar un plan de reforma educativa de cinco puntos propuesto por los manifestantes.

Compromiso formal del gobierno para revisar un plan de reforma educativa de cinco puntos propuesto por los manifestantes. Garantías académicas: Certeza de que el año escolar no se perderá para los afectados.

Desempleo juvenil y tensión política para el gobierno de Narendra Modi

El conflicto puso bajo los reflectores la grave crisis de desempleo juvenil en la India, donde cerca del 40% de los graduados universitarios menores de 25 años no logran incorporarse al mercado laboral, según datos de la Universidad Azim Premji de Bengaluru.

Pese a que las manifestaciones registraron episodios de represión policial con gas lacrimógeno y uso de fuerza cerca del Parlamento de la India, la presión popular obligó al primer ministro Narendra Modi a ceder, en una de las pocas ocasiones en que su administración da marcha atrás ante la protesta social.

"Quienes intenten dañar el futuro de nuestra juventud no serán perdonados. Se han tomado medidas efectivas y los responsables de la filtración están en la cárcel", afirmó Narendra Modi en sus primeras declaraciones públicas tras el estallido de la crisis.