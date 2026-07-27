¡Robó más de cien mil pesos! Detienen a mexicano tras hackear cajeros automáticos en Honduras

Un mexicano fue detenido en San Pedro Sula, Honduras, tras ser capturado robando más de 190 mil lempiras, equivalente a más de cien mil pesos mexicanos, en diversos cajeros automáticos de la zona.

El hombre de aproximadamente 25 años y originario de Culiacán, Sinaloa, es acusado por ser responsable de los delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos en perjuicio de una entidad bancaria.

Hackeo desde el celular: Así operaba el mexicano para vaciar cajeros automáticos sin tarjeta

A través de redes sociales, la Policía Nacional de Honduras, reveló que el hombre fue capturado en las cercanías de un cajero automático, ubicado en el bulevar del Norte, ubicados en el sector Los Álamos de San Pedro Sula, en Honduras, luego de que la institución detectar transacciones irregulares que comprometían el funcionamiento de los cajeros automáticos.

Los primeros informes revelaron que el mexicanos formaba parte de una modalidad delictiva basada en la manipulación de los sistemas informáticos de los cajeros automáticos.

Al obtener el accesos a estas máquinas, el delincuente utilizaba un algoritmo y un programa, que estaba instalado en su teléfono celular, para enviar códigos que les permitían realizar retiros en efectivo sin necesidad de usar tarjetas bancarias.

Casi 200 mil lempiras decomisados: El botín que hallaron al mexicano tras la alerta bancaria

El primero robo a cajero automático fue detectado en una agencia, ubicada en la calle 7 de San Pedro Sula, donde se registraron múltiples transacciones sospechosas. Horas más tarde, el banco emitió una alerta tras el retiro de una cantidad considerable de dinero que se acercaba a las 200 mi lempiras.

Durante la inspección se decomisaron las 190 mil lempiras en efectivo, equivalentes a más de cien mil pesos mexicanos, repartidas en billetes de 500, además de un teléfono celular, el cual ya está siendo estudiado debido a que se sospecha que con ese artefacto se realizarían los retiros en el cajero automático.

"Las investigaciones también indican que ya se habrían efectuado retiros mediante este mismo método en distintos cajeros automáticos de San Pedro Sula, por lo que las autoridades continúan desarrollando diligencias para determinar si existen otros involucrados y establecer el alcance total del perjuicio económico ocasionado", se explica en el comunicado de las autoridades de Honduras.

¿Qué pasará con el mexicano detenido en Honduras?

Durante su detención, el mexicano de 25 años, originario de Culiacán, fue informado de sus derechos conforme a la ley y después fue emitido al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Por su parte, la la DPI mantiene las investigaciones para desarticular por completo esta modalidad de fraude tecnológico.