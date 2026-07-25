Hay muertos y heridos de gravedad: Atropellamiento masivo en desfile de Berlín

Al menos una persona murió y 15 más resultaron heridas en un accidente en las calles de Berlín, Alemania, cuando un vehículo embistió a una multitud.

La noche de este sábado 25 de julio, en Berlín se estaba celebrando la fiesta del orgullo LGBTQ+, cuando un grave accidente interrumpió las distintas marchas.

Vehículo embiste a multitud en Berlín

De acuerdo a los primeros reportes que surgen desde Berlín, el auto ingresó al parque Tiergarten, cerca de la ruta de la marcha, y atropelló a un grupo de varias personas.

A través de una publicación en la red social X, la policía pidió que todos abandonaran el evento para permitir el ingreso de los equipos de emergencia y más elementos de seguridad.

1. Update:

Wir sind mit zahlreichen Polizeikräften sowie Rettungskräften der Berliner Feuerwehr im Großen Tiergarten im Einsatz. Mutmaßlich ist hier ein Fahrzeug in den Tiergarten eingefahren, hat mehrere Personen angefahren und dabei verletzt. Die Verletzten werden aktuell von… pic.twitter.com/tUFFRzzx6Q — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

También se dio a conocer que una persona murió tras los hechos y 15 más están heridas, aunque no se precisó la gravedad y si está en riesgo su vida.

Policía de Alemania busca al conductor responsable

En su cuenta de X, la policía de Alemania informó que ya están trabajando en la búsqueda del sospechoso, además, miembros del Departamento de Bomberos de Berlín en el Großer Tiergarten apoyan a las personas que estaban en el lugar.

“Nos encontramos desplegados junto con numerosas fuerzas policiales y unidades de rescate del Departamento de Bomberos de Berlín en el Großer Tiergarten. Se sospecha que un vehículo se precipitó al Tiergarten, atropelló e hirió a varias personas. Los heridos están siendo atendidos por personal de rescate. Estamos llevando a cabo una intensa búsqueda de los sospechosos”, se lee en el comunicado.

2. Update:

Kurz vor 22 Uhr soll der Fahrer eines weißen Fahrzeugs auf dem Ahornsteig im Großen #Tiergarten mehrere Personen angefahren haben. Es gibt zahlreiche Verletzte, darunter mehrere lebensgefährlich Verletzte. Die Fahndung nach einem oder mehreren Tatverdächtigen läuft mit… pic.twitter.com/TvJW7YjECA — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Más tarde, en la misma red social se reveló que aún no detienen al responsable de los hechos, pero mencionan que sigue la intensa búsqueda en toda la ciudad.

“Poco antes de las 22:00, el conductor de un vehículo blanco atropelló a varias personas en Ahornsteig, en el Großer Tiergarten . Hay numerosos heridos, algunos de ellos de gravedad. Se está llevando a cabo una intensa búsqueda de los responsables. Más información próximamente”.