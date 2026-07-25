Se abre un nuevo frente de guerra en Medio Oriente tras ataques cruzados entre Arabia Saudita y rebeldes hutíes

Las tensiones en Medio Oriente siguen aumentando y la paz de ve cada vez más lejana, pues este sábado se abrió un nuevo frente de combate entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes en Yemen.

La milicia insurgente respaldada por Irán confirmó ataques contra instalaciones saudíes en la costa del Mar Rojo, apenas un día después de que Riad lanzara bombardeos de retaliación por las agresiones del grupo rebelde contra embarcaciones comerciales en la zona.

Esta escalada representa una peligrosa expansión del conflicto regional, amenazando la estabilidad de las rutas comerciales del crudo y las infraestructuras energéticas de la península arábiga.

2/2 The map below shows every single attack the Houthis have carried out over the past several years. The video explains how you can search for specific vessels. Earlier this month, the Houthis used their social media accounts to "mark the first anniversary" of attacking and… pic.twitter.com/OVNWdLRdOi — Noam Raydan (@NoamRaydan) July 20, 2026

Choque diplomático entre EU e Irán

Pese a que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no reportó nuevas acciones militares nocturnas contra posiciones iraníes tras 13 jornadas consecutivas de bombardeos, la retórica entre ambas potencias se mantiene al límite.

El presidente Donald Trump afirmó públicamente que Teherán estaría buscando un acuerdo y "tomándose más en serio las negociaciones" después de que su administración evaluara una posible intensificación de la guerra. Sin embargo, un vocero militar iraní desmintió los comentarios de Donald Trump, desestimando la posibilidad de un pacto inminente e incluso desafiando la idea de una eventual invasión terrestre estadounidense.

Mediación diplomática en el Estrecho de Ormuz

En medio del estancamiento entre Estados Unidos e Irán, están en peligro dos de las más importantes vías del comercio mundial.

La agencia estatal IRNA confirmó que una delegación diplomática de Omán llegó a Teherán para negociar mecanismos de seguridad que permitan gestionar el tráfico de buques en el estratégico Estrecho de Ormuz.

A pesar de la ausencia de ataques aéreos directos durante la madrugada, la agitación persiste en el mar: la agencia de operaciones comerciales del Reino Unido reportó un nuevo incidente de seguridad que involucró a un buque petrolero en aguas del Golfo de Omán.

