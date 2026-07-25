Lista de estados donde se vendían los 18 millones de huevos contaminados con salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos informó que la empresa Midwest Poultry Services, LP retiró del mercado más de 19 millones de huevos ante el riesgo de contaminación de salmonela en dos de sus granjas.

Las 1.6 millones de docenas de huevos, que ya estaban a la venta en restaurantes y comercios de más de 10 ciudades, fueron desechados por la bacteria Salmonella Enteritidis, la cual fue detectada mediante prácticas proactivas de monitoreo ambiental y análisis de las causas raíz.

Revelan destino de los 19 millones de huevos contaminados con salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos lanzó un comunicado para informar a la población las localidades donde se distribuyeron los 19 millones de huevos con salmonela.

Aunque en nuestro país surgió una preocupación natural por una posible importación de producto infectado, las 1.6 millones de docenas no fueron enviadas a México.

Midwest Poultry Services. L.P. Recalls Shell Eggs Due to Possible Salmonella Enteritidis Contamination https://t.co/6jDShAZF3L pic.twitter.com/QqAslCex0D — U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) July 23, 2026

En el informe oficial de la FDA se menciona que los adquirieron clientes de restaurantes y tiendas minoristas en Texas, Oklahoma y Luisiana, además de tiendas Kroger de Texas y Luisiana, supermercados Brookshire de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi, y otros puntos de venta minoristas.

Estados donde se vendían los huevos contaminados con salmonela:



Texas

Oklahoma

Luisiana

Arkansas

Luisiana

Nuevo México

Misisipi

¿Qué es la salmonela y cuales son sus síntomas?

La salmonela es un grupo de bacterias del género Salmonella que pueden estar en alimentos y agua, las cuales provocan infecciones alimentarias conocidas como salmonelosis.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salmonelosis generalmente se caracteriza por síntomas como fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea y vómitos.

“Los síntomas de la enfermedad comienzan a manifestarse entre 6 y 72 horas (generalmente 12 a 36 horas) después de la ingesta de Salmonella, y la enfermedad dura entre 2 y 7 días”, menciona la OMS.

La FDA agrega que, en algunos casos, “la infección de la Salmonella puede extenderse desde los intestinos a la corriente sanguínea, y luego a otros lugares del cuerpo, y puede causar la muerte, a menos que la persona sea tratada rápidamente con antibióticos”.

