"¿Dónde está el litio?": Rodrigo Paz desafía a Evo Morales en su primer discurso como presidente de Bolivia

Durante su primer discurso como presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira lanzó un contundente reclamo a los expresidentes Evo Morales y Luis Arce, acusándolos de haber “mentido” al país acerca de la abundancia de sus recursos naturales.

“¿Dónde está el gas? ¿Dónde está el litio? Nos prometieron un mar de gas. Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el gas?”, dijo Paz ante autoridades nacionales e internacionales durante su investidura de hoy sábado 8 de noviembre de 2025.

Primer discurso como presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira

El mandatario recordó el polémico anuncio del exministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, quien en 2019 afirmó haber hallado un “mar de gas” tras la perforación del pozo Boyuy X-2, el cual fue declarado “no comercial” meses después.

Acerca del litio, Paz señaló los contratos frustrados con empresas chinas y rusas por 2 mil millones de dólares durante el gobierno de Arce, y criticó la falta de resultados de la planta industrial inaugurada en 2023, que, dijo, opera con múltiples dificultades: “Basta de ideologías que no te dan de comer. Lo que da de comer es el empleo, la producción y el respeto a la propiedad privada”.

Paz denuncia “crisis energética” en Bolivia

Paz denunció una “crisis energética que golpea a las familias” bolivianas, al señalar la falta de diésel y gasolina; sin embargo, aseguró haber tomado medidas urgentes antes incluso de asumir el poder: “Desde anoche están entrando a nuestras fronteras las cisternas de diésel y gasolina para terminar con esas malditas filas”, anunció durante la transmisión en vivo, en donde se mostró el ingreso de los camiones cisterna al país.

Una investidura de Rodrigo Paz con líderes de toda la región

El nuevo presidente, nacido en Santiago de Compostela en 1967, juró el cargo junto a su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, luego de imponerse en segunda vuelta con el 54.96 % de los votos frente al conservador Jorge Tuto Quiroga.

A la ceremonia asistieron los presidentes Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), además de representantes de Estados Unidos, España y la Unión Europea.