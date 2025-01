Arriesga su vida para salvar a sobrinos de incendio en Jalisco: “Tiene la piel derretida”

César se convirtió en un héroe para sus sobrinos, al rescatarlos de un voraz incendio ocurrido en una vivienda de la colonia ‘Las Juntas’, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco . En medio de las llamas, este hombre arriesgó su vida y tuvo graves consecuencias, pues protegió a los niños y los resguardó hasta ponerlos a salvo; esto le provocó quemaduras de tercer grado en el brazo derecho.

Se convierte en el héroe de sus sobrinos en voraz incendio en Jalisco, pero sufre graves consecuencias

“Tiene los brazos quemados, pero uno sí lo tiene bien quemado feo, del hombro y del codo, tiene la piel derretida, se le ve feo. Pues abarcó a los tres con un suéter que él tenía puesto, pero como estaba delgadito, pues no le alcanzó. Tapó a los niños y fue cuando, al pasar por ahí, sintió cómo lo caliente se le pegaba al cuerpo y tuvo que salir con los niños”, detalló Susana Méndez, hija del afectado.

César aún recibe atención médica, los gastos han sido cuantiosos para su familia. Además, su pareja al momento de salir tuvo quemaduras en piernas, sin considerarse de gravedad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAGEDIA EN JALISCO: MUERE CALCINADO HOMBRE DISCAPACITADO EN LA ZMG

¿Qué provocó el voraz incendio en el que César sufrió graves quemaduras por salvar a sus sobrinos?

Vecinos señalan que se escuchó una fuerte explosión y después las llamas se habían propagado rápidamente. Comentan que los dueños del inmueble habían dado asilo a algunas personas en situación de calle que se dedican a la recolección de basura, por lo que se tenía gran cantidad de material inflamable.

“Lo que sí es que hacen fogatas para comer; lo que escuché es que estaban haciendo de comer, pero, en un descuido que tuvieron, regresaron y explotó el tanque de gas, de ahí empezó todo el siniestro; llegó Protección Civil y bomberos. En la colonia no tenemos un lugar donde nos provean de agua, no cabía la pipa, no tenemos la cultura de tener despejadas las calles en caso de un siniestro o algo así", indicó José Roberto, vecino de la zona.

Aún se desconocen las causas que provocaron el incendio, Protección Civil y bomberos de San Pedro Tlaquepaque informaron a través de su enlace de comunicación social que el personal de gestión de riesgos tendrá que hacer una valoración de la finca y analizar si puede ser habitable.