Su bebé murió en el Hospital General de Ometepec, Guerrero: CNDH señala violencia obstétrica

El IMSS Bienestar deberá reparar el daño a una mujer víctima de violencia obstétrica que perdió a su bebé en el Hospital General de Ometepec, Guerrero, pues no había médico especialista en ginecología ni pediatría y al realizar llamadas telefónicas para su localización, no hubo respuesta oportuna.

Mujer pierde a su bebé en Hospital General de Ometepec

De acuerdo con la persona que presentó la queja ante el organismo, el pasado 4 de julio de 2025 acompañó a la paciente al hospital porque presentaba dolor relacionado con su embarazo.

Fue en el área de urgencias que el personal de enfermería les informó que no contaban con médicos especializados.

Durante la madrugada del día siguiente, le comunicaron al acompañante de la mujer que el parto se había complicado, por lo que el bebé había nacido en estado crítico, por lo que fue entubado y trasladado al cunero del hospital donde perdió la vida.

CNDH pide reparar el daño a la mujer que perdió la vida en Guerrero

Por medio de un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar) reparar integralmente el daño ocasionado a una mujer que perdió a su bebé en el Hospital General de Ometepec.

Las investigaciones de la CNDH, acreditaron violaciones a los derechos humanos de la paciente y de su bebé, como a la protección materna, una vida libre de violencia gine-obstétrica, trato digno a la vida, a la niñez, y a la información en materia de salud.

"En la atención proporcionada se presentaron diversas omisiones, deficiencias e incumplimientos, las cuales, en su conjunto, configuraron violencia obstétrica, pues si bien se documentó la activación de código rojo obstétrico, se advierte que la unidad hospitalaria, efectivamente, no disponía de médico especialista en ginecología ni pediatría, lo que motivó la realización de llamadas telefónicas para su localización sin respuesta oportuna", se informó en el comunicado de la CNDH.