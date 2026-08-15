¡No son telarañas! Así puedes mandar a retirar el cableado que no sirve de los postes en tu colonia

¿Los camiones de la basura se llevan volando los cables de tu calle? Si en los postes de tu colonia hay cableado que ya no sirven, puedes solicitar su retiro para evitar que permanezca acumulado en la vía pública. Conoce de qué manera puedes pedir su retiro en las colonias de la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo reportar cables en desuso en los postes de tu colonia?

Si en tu calle hay cables que aparentemente ya no se utilizan, están viejos o de plano ya no sirven, en la Ciudad de México (CDMX) puedes solicitar su retiro siguiendo un proceso de tres pasos.



Toma tres fotografías del cableado que deseas reportar. Procura que las imágenes permitan identificar claramente los cables reportados. Envía las fotografías por WhatsApp Llama a Locatel. El número para la CDMX es el *0311 o también puedes llamar al 5556581111. Después de mandar las fotografías por WhatsApp, debes marcar a Locatel para registrar las imágenes en su base de datos. Durante la llamada tendrás que proporcionar la ubicación y otros detalles que te pedirán para reportarlos.

Una vez completes los tres pasos, Locatel te proporcionara un folio de atención, con el que podrás dar seguimiento a tu denuncia y así terminar con esas telarañas que pueden afectar la luz o la segurida de las personas.

@patyurriza Ya logramos que por ley, las 16 alcaldías sean responsables de quitar todos los cables en desuso. Si en tu calle hay cables que llevan años colgados, aprocecha y reportalos. Aqui les cuento como hacerlo en tres pasos. 💪 ♬ sonido original - Paty Urriza

Servicios públicos en la CDMX

Si detectas un problema en el espacio público de tu colonia o alcaldía, como cableado en desuso, calles dañadas, baches, banquetas, basura, puedes reportarlo ante las autoridades correspondientes.

Antes de hacerlo, identifica el lugar exacto, reúne fotografías o evidencia y utiliza los canales oficiales de atención para que tu reporte pueda ser registrado y recibir seguimiento.