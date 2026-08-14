Tiembla en Nuevo León: Sismo de magnitud 3.5 sacude Monterrey, Santa Catarina y otros municipios

Hoy viernes 14 de agosto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó los temblores ocurridos en México, ya que al estar en una zona de actividad tectónica, todos los días ocurren sismos, pero es importante aclarar que no todos se perciben ni provocan daños.

México, junto a Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y Canadá, forman parte del también llamado Anillo de Fuego.

Es una de las regiones sísmicas y volcánicas más activas del mundo, por lo que la acumulación y liberación de tensión entre las placas genera movimientos telúricos, que dependiendo de la magnitud, pueden percibirse, activar alertas o causar daños.