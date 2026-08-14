Tiembla en Nuevo León: Sismo de magnitud 3.5 sacude Monterrey, Santa Catarina y otros municipios
Nuestro país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que explica que todos los días existan temblores en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Hoy viernes 14 de agosto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó los temblores ocurridos en México, ya que al estar en una zona de actividad tectónica, todos los días ocurren sismos, pero es importante aclarar que no todos se perciben ni provocan daños.
México, junto a Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y Canadá, forman parte del también llamado Anillo de Fuego.
Es una de las regiones sísmicas y volcánicas más activas del mundo, por lo que la acumulación y liberación de tensión entre las placas genera movimientos telúricos, que dependiendo de la magnitud, pueden percibirse, activar alertas o causar daños.
Todos los temblores en México HOY 14 de agosto 2026
Sismo de magnitud 3.5 en Nuevo León
El Sismológico Nacional reporta un sismo de magnitud 3.5 con epicentro en Santa Catarina, Nuevo León, a las 20:06 horas de este viernes 14 de agosto. El movimiento fue perceptible en Monterrey y otros municipios del área metropolitana.
Sismo de magnitud 3.5 sacude Santa Catarina, Nuevo León— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 15, 2026
El movimiento se registró a las 20:06 horas de este viernes 14 de agosto, con epicentro a 12 kilómetros al norte de Ciudad Santa Catarina y una profundidad aproximada de 5 kilómetros.https://t.co/bEVBxVZsfR pic.twitter.com/tZJHFI7thH
Otro sismo en Chiapas
El Sismológico Nacional reporta otro sismo, de magnitud 4.3, al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
El movimiento telúrico fue percibido a las 11:49 de la mañana, pero no activó la alerta sísmica por su intensidad.
SISMO Magnitud 4.3 Loc 130 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 14/08/26 11:49:28 Lat 14.10 Lon -93.20 Pf 10 km pic.twitter.com/rjggbgZUPv— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 14, 2026
¿Qué hacer después de un sismo?
La Secretaría de Protección Civil de Chiapas recordó que los sismos no se pueden predecir, pero ejercicios como los simulacros permiten que las personas sepan qué hacer durante y después de un temblor.
Tras un temblor, lo más importante es confirmar que todos los miembros de la familia están bien, posteriormente hacer una verificación de la vivienda, para detectar grietas, vidrios rotos, estructuras comprometidas, etc.
En caso de que los daños sean mayores, es vital comunicarse con las autoridades de Protección Civil para que dictaminen si es posible reforzar la casa o en casos graves, pensar en la reconstrucción.
Ya van cinco sismos HOY en Chiapas
La actividad sísmica constante es normal en México, como lo demuestra otro temblor este viernes 14 de agosto en Chiapas; esta vez, la magnitud fue de 4.3, con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, a las 11:49 de la mañana.
Uno más: ¿Dónde fue el último temblor en Chiapas?
¡No deja de temblar! Ahora, el movimiento se registró a las 10:52 de la mañana, con una magnitud de 4.1, al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
A pesar de la constante actividad sísmica, las autoridades estatales no han reportado percepción de los temblores ni daños en la región.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 101 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 14/08/26 10:52:09 Lat 14.33 Lon -93.01 Pf 10 km pic.twitter.com/0Mj1jKIdSw— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 14, 2026
Van más de mil réplicas del sismo de 7.4 en Chiapas
El pasado 17 de julio ocurrió un sismo de magnitud 7.4 en Chiapas, el cual se percibió en el estado de manera fuerte. Hasta el día de hoy, de acuerdo con datos del Sismológico, van mil 658 réplicas de ese movimiento, la más grande de magnitud 6.5, añadió.
Viernes de temblores en el estado de Chiapas
La actividad sísmica continúa al sur del país, ya que hubo otro sismo en Chiapas; de acuerdo con el Sismológico, la magnitud fue de 4.1, al suroeste de Ciudad Hidalgo.
Vuelve a temblar en Chiapas
El Sismológico dio a conocer que a las 7:26 de la mañana, hubo otro sismo en el estado de Chiapas; tuvo una magnitud 4.0 y ocurrió al suroeste de Huixtla.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 106 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 14/08/26 07:26:18 Lat 14.48 Lon -93.18 Pf 8 km pic.twitter.com/QswkfZAS6L— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 14, 2026
Tiembla en Cintalapa, Chiapas
A las 4:24 de la madrugada, ocurrió un temblor de magnitud 4.0, a 53 kilómetros de Cintalapa, Chiapas. La entidad ha registrado una intensa actividad sísmica en los últimos días.