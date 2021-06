AMLO propone a Arturo Herrera como gobernador de Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el primer cambio de su gabinete luego de las Elecciones 2021; Arturo Herrera deja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues será propuesto para dirigir el Banco de México (Banxico), mientras que su lugar será ocupado por Rogelio Ramírez de la O.

A través de su cuenta de Twitter, el mandarario federal hizo el anuncio oficial y destacó que los dos son buenos economistas.

“Arturo, un profesional en la materia y Rogelio, doctor en economía egresado de la UNAM y de Cambridge. Continuaremos actuando con responsabilidad, sin endeudar al país, no gastando más de lo que ingrese al erario, con austeridad y honestidad”, escribió en sus redes sociales.

Por qué estos cambios, en lo fundamental porque queremos en este segundo tramo del gobierno, después de las elecciones federales, para la integración de la nueva legislatura, queremos mantener estabilidad macroeconómica, queremos mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados

Cambio de titular en SHCP y propuesta de gobernador para el Banco de México

López Obrador reiteró que no aumentarán impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas o la luz y, “algo muy importante, en el destino del presupuesto primero los pobres”.

Dijo que en su momento presentará la propuesta de Arturo Herrera al Banco de México al Senado de la República y se informará oportunamente de ello.

Un cambio para el bien de México: Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. https://t.co/msD5Q45y96 pic.twitter.com/TFgOlnFGLG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 9, 2021

“Informarle al pueblo de México que he tomado una decisión de conformidad con mis facultades, vamos a llevar a cabo unos cambios importantes; el actual secretario de Hacienda Arturo Herrera va a ser propuesta para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México, en su momento voy a enviar esta propuesta al Senado y a Arturo lo va a sustituir Rogelio Ramírez de la O, él va a ser el próximo secretario de Hacienda”, dijo en su mensaje en video.

Insistió en que a pesar de la pandemia la crisis económica se ha ido superando mejor que en otros países y México no se ha endeudado como casi todos los países.

“También, no se ha devaluado nuestra moneda; al contrario, se ha fortalecido el peso, tenemos una moneda fuete y tenemos equilibrio en otras variables de la economía, pero lo más importante es que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar precios de los energéticos, la luz, las gasolinas, el diésel, hemos cumplido no aumentando los impuestos y hemos cumplido haciendo un gobierno austero y honesto”, precisó AMLO.

En ese sentido, aseguró que ese ahorro ha permitido liberar muchos fondos para el desarrollo y el bienestar, además reiteró que seguirá apoyando a la gente pobre y que aumentará la pensión a los adultos mayores y que crecerán todos los programas sociales.

Herrera agradeció al presidente López Obrador la confianza y dijo que es un privilegio como economista llegar al Banco de México.

“La política económica tiene dos instrumentos la política fiscal y la política monetaria y para un economista es un verdadero privilegio tener la oportunidad de participar en ambas, si el Senado me decide ratificar. El Banco central es un elemento central para el desarrollo de los mercados financieros pero sobre todo para la estabilidad de México, eso es algo que aprendimos a las duras y de eso hay que aprender”, declaró.

Que no haya nerviosismo por cambios, pide AMLO

El presidente pidió que por estos cambios “no haya nerviosismo que no haya incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada. Hace unos días me preguntaron si iba a proponer al actúa gobernador del Banco de México, dije que no y esto se entendió por algunos que podría producir incertidumbre, entonces ya lo confirmó va a ser Arturo Herrera, que ha hecho muy buen trabajo en la Secretaría de Hacienda”.

Sobre el relevo en la Secretaría de Hacienda, que estará a cargo Rogelio Ramírez de la O a quien reconoció su apoyo de años en el manejo de la economía y cómo hacer un gobierno austero.

“Es un cambio para bien, vamos a tener tranquilidad porque el movimiento que nos puso aquí, va a tener mayoría para que se cuente con el presupuesto que se requiere”, recordó.

En su oportunidad, Ramírez de la O dijo que es un honor asumir el cargo de secretario de Hacienda bajo el mandato actual y continuar con el trabajo que se ha hecho en la materia.

“El momento actual es clave para México porque estamos saliendo de una pandemia y una recesión global de gran alcance, debemos todos juntos trabajar para asegurar que las lecciones aprendidas duranteesta pandemia sean utilizadas para construir una economía más fuerte para el país”, indicó.

Te puede interesar: Economía de México crecerá alrededor del 6.5% en 2021: Gabriel Yorio