Encañonan a empleada: cuatro sujetos realizan violento asalto en un establecimiento de Tláhuac

Cuatro sujetos realizaron un violento asalto en un establecimiento de venta de motocicletas ubicado en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX), la noche del 15 de septiembre.

Los asaltantes arribaron al lugar, amagaron a la encargada con una pistola, robaron dieron en efectivo y después huyeron en un automóvil blanco.

Así fue el robo de un establecimiento en Tláhuac

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cuatro hombres posiblemente relacionados con un asalto.

Los sujetos fueron asegurados en posesión de más de 100 envoltorios de aparente droga y una réplica de arma de fuego corta.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Efectivos de la #SSC detuvieron a cuatro hombres en posesión de dosis de aparente narcótico, una réplica de arma de fuego, posiblemente relacionados con un evento de robo a negocio ocurrido la noche del 15 de septiembre, en calles de @TlahuacRenace.… pic.twitter.com/1wG2gQ2ngk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 16, 2025

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos sucedieron dentro de un establecimiento dedicado a la venta de motos en la zona de las avenidas Reforma Agraria y Tláhuac, en el Barrio La Asunción.

La encargada del negocio relató a los policías que varios hombres ingresaron al local, la amagaron con una pistola y la despojaron de dinero en efectivo, para luego escapar a bordo de un vehículo color blanco sin placas de circulación.

Los detienen con droga, armas y dinero en efectivo

Por medio del monitoreo de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, los policías lograron ubicar el automóvil en calles de la colonia San José, en la esquina de Cancionero y Reforma Agraria.

En ese lugar, dos de los sospechosos se encontraban en la vía pública realizando sus necesidades fisiológicas, mientras que otros dos permanecían dentro del vehículo manipulando lo que parecía ser un arma de fuego.

Ante la situación, los oficiales intervinieron y realizaron una revisión preventiva, donde encontraron 20 bolsas con polvo blanco con características de cocaína en piedra, 83 envoltorios de papel de distintos colores con un polvo similar, además de una réplica de arma de fuego de color negro.

Los cuatro hombres, de 27, 33, 34 y 36 años de edad, fueron reconocidos por la víctima y quedaron detenidos en el lugar.