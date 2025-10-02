Ladrón provoca que trabajador se electrocute y le roba la cartera en la colonia Álamos, CDMX

En un acto de increíble descaro, un ladrón intentó robarle su escalera a un trabajador de una empresa de telefonía que se encontraba realizando sus labores en un poste, lo que provocó que el empleado cayera y sufriera una descarga eléctrica en la colonia Álamos de la Ciudad de México (CDMX).

Lejos de ayudarlo, el delincuente aprovechó que la víctima estaba herida en el suelo para robarle su cartera y emprendió su huida; sin embargo, el ladrón fue detenido gracias a la intervención de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, quienes lo retuvieron y golpearon antes de entregarlo a la policía.

¿Qué pasó en la colonia Álamos? Así fue el robo a un trabajador de telefonía

El incidente ocurrió en la esquina de las calles José Simón Bolívar y Esparta. El trabajador, un joven de 25 años, se encontraba en las alturas cambiando unos cables de telefonía cuando un sujeto intentó llevarse la escalera que lo sostenía.

El movimiento brusco provocó que el técnico cayera y, en su caída, hiciera contacto con cables de alta tensión, sufriendo una descarga eléctrica. Mientras el joven se retorcía de dolor en el suelo, el ladrón, en lugar de huir, se acercó para despojarlo de su cartera y solo entonces intentó escapar.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC resguardaron la integridad física de un sujeto que fue retenido por los transeúntes, señalado como probable responsable de despojar de sus pertenencias a un trabajador de una empresa de telefonía e internet y quien resultó lesionado… pic.twitter.com/VjIsln5ds3 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 2, 2025

Vecinos de la Benito Juárez someten al ratero de la colonia Álamos

Los gritos y el estruendo de la caída alertaron a los vecinos y transeúntes de la zona. Al percatarse del robo, varias personas se organizaron y persiguieron al delincuente, logrando darle alcance metros más adelante.

La indignación provocó que la multitud retuviera y golpeara al sospechoso, un hombre de 23 años. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que llegaron al lugar, alertados por el reporte de una persona electrocutada, intervinieron para resguardar al ladrón y evitar un linchamiento.

Trasladan a trabajador al hospital y al ladrón al MP

Paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron al trabajador con lesiones por descarga eléctrica y lo trasladaron de emergencia a un hospital para su atención médica.

Por su parte, al realizarle una revisión al ladrón retenido, los policías le encontraron la cartera que el afectado reconoció como de su propiedad. El detenido, quien fue diagnosticado con lesiones por golpes que no ameritaron hospitalización, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.