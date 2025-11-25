Comando familiar asalta casa en Iztapalapa y se lleva hasta la pantalla

Una familia de la colonia Barrio San Lorenzo, en Iztapalapa, vivió momentos de terror cuando un grupo de cinco personas irrumpió por la fuerza en su domicilio para robar. Los delincuentes amagaron a los habitantes y sustrajeron varios objetos de valor, incluida una pantalla de 50 pulgadas.

Gracias a la rápida denuncia de una joven de 21 años y al seguimiento de las cámaras del C2 Oriente, la policía logró detener a la banda completa, integrada por cuatro hombres (uno de ellos menor de edad) y una mujer, tras una persecución que terminó en Santa Cruz Meyehualco.

Asalto en Iztapalapa: Así robaron a familia en Santa Cruz Meyehualco

El robo con violencia se reportó en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Villa de Mar y Mateo Saldaña.

Las víctimas relataron a los oficiales que varias personas entraron a la fuerza, los sometieron y comenzaron a saquear la vivienda. Tras obtener el botín, los asaltantes huyeron a bordo de una camioneta color verde con placas del Estado de México.

Habían sustraído varios teléfonos móviles y una pantalla de 50 pulgadas.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/29jqoMfPAw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 25, 2025

Persecución por el asalto a la casa de Iztapalapa

Con la descripción del vehículo, los monitoristas del C2 Oriente rastrearon la ruta de escape en tiempo real y guiaron a las patrullas en campo. Tras una breve persecución, los uniformados interceptaron la camioneta en el cruce de la Calle 39 y la Avenida 4, en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Al revisar la unidad y a sus ocupantes, los policías recuperaron:



Una pantalla de televisión de 50 pulgadas .

. Nueve teléfonos celulares (cuatro en posesión de los detenidos y cinco más dentro de la camioneta).

Los detenidos son tres hombres de 47, 45 y 35 años, un adolescente de 15 años y una mujer de 33 años. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica por el delito de robo a casa habitación con violencia.

