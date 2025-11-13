CDMX: Quiso comprar un auto en la calle de Tepito y terminó encañonado

Una oferta de un vehículo a un precio atractivo en redes sociales se convirtió en una pesadilla para un hombre de 40 años, quien fue citado en la alcaldía Álvaro Obregón solo para ser amagado con una pistola por delincuentes que intentaron robarle 130 mil pesos.

La trampa se montó en el cruce de las calles Camino Viejo a Mixcoac y Tercera Cerrada de Tepito, en la colonia Pueblo de San Bartolo Amealco, en la Ciudad de México (CDMX).

El robo fue frustrado gracias a la falla en la transferencia bancaria y la oportuna llegada de una patrulla de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Tras una persecución, uno de los presuntos responsables fue detenido en posesión de una réplica de arma de fuego.

Falsa venta de auto en CDMX: Así encañonaron a sujeto

Todo comenzó cuando la víctima, un hombre de 47 años, encontró un vehículo a la venta en una plataforma digital. Según su testimonio, el bajo costo del auto en relación con el modelo le pareció una gran oportunidad, por lo que acordó una cita con el supuesto vendedor en la mencionada colonia de Álvaro Obregón.

El comprador acudió al lugar con la intención de realizar la transacción. Sin embargo, al llegar al cruce acordado, fue emboscado.

La emboscada en la calle de Tepito: "Haz la transferencia o te disparamos"

Mientras esperaba al supuesto dueño, dos sujetos se le acercaron, lo amagaron con una pistola y le ordenaron que realizara una transferencia bancaria por la cantidad de 130 mil pesos, el monto total que llevaba para la compra.

La víctima, bajo amenaza, intentó realizar el pago a través de su aplicación bancaria. Afortunadamente para él, la transferencia no se vio reflejada de inmediato. En ese preciso instante, los delincuentes observaron que una unidad de la policía se acercaba al lugar, por lo que entraron en pánico y emprendieron la huida a pie sin el dinero.

El afectado hizo señas de inmediato a los oficiales de la PBI, quienes habían sido alertados por monitoristas del C2 Poniente sobre un robo en proceso. Con la información y la descripción de los sospechosos, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda en la zona.

Calles más adelante, lograron ubicar a uno de los hombres que coincidía con las características. Tras una breve persecución, fue interceptado. Al realizarle una revisión, le encontraron una réplica de arma de fuego (la que usaron para el amago) y un teléfono celular. El hombre fue detenido y reconocido por la víctima.

¿Cómo evitar caer en trampas en compra de autos?

Este modus operandi, conocido como "compra-venta simulada" en redes sociales, es una trampa común utilizada por los delincuentes. Ante el aumento de estos casos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emitido recomendaciones clave para mitigar el riesgo: