¡A punta de pistola! Así fue el asalto a una familia en Tultitlán; niña iba dentro del auto

Un violento asalto quedó registrado este domingo 15 de diciembre en el Estado de México (Edomex), cuando tres sujetos armados despojaron de su vehículo a una familia en el municipio de Tultitlán.

Los hechos, de acuerdo con lo que pudo quedar captado en video, ocurrieron en la colonia Alborada 1 alrededor de las 7:00 de la mañana. Ante la crudeza de las imágenes, no tardó en viralizarse en redes sociales.

VIDEO: Así fue el robo en Tultitlán, Edomex

En el video se aprecia un auto rojo detenido, con una de las puertas abiertas, mientras el conductor parece esperar un rato fuera del coche.

De forma repentina, dos sujetos se acercan, sacan armas de fuego y comienzan a amenazar al conductor. Un tercero se aproxima por la espalda y lo someten para que les dé las llaves.

ASÍ LA INSEGURIDAD EN #TULTITLÁN



Sujetos armados robaron un auto donde había una menor a quien afortunadamente bajaron.



Un vecino los enfrentó



Uno de los delincuentes, dijo, que el arma se encasquilló.



🚓 Ni sus luces @AztecaNoticias pic.twitter.com/cYAxYGySyc — Daniel de Rosas (@danielderosastv) February 16, 2026

En cuestión de segundos, lo golpean y lo obligan a entregar sus pertenencias. Luego, los delincuentes revisan el interior del vehículo.

Es en ese momento cuando se escucha el grito desesperado de una mujer pidiendo que bajen a la niña. Uno de los agresores, vestido con sudadera, abre la puerta trasera y saca a la menor del auto.

Tras asalto se desata persecución en Edomex

A pesar del caos, familiares de la víctima lograron sacar a la menor antes de que los delincuentes escaparan con el vehículo.

Pero la situación no acabó aquí, ya que en la grabación también se escucha a los asaltantes hablar entre sí, quienes parecen nerviosos mientras huyen del lugar.

De acuerdo con los reportes, la familia intentó detener a los asaltantes, lo que provocó una breve persecución, así como la detonación de un arma de fuego.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas por los disparos ni si el vehículo fue recuperado.

Autoridades investigan robo con violencia en Tultitlán

Tras la difusión del video, autoridades del Estado de México iniciaron una carpeta de investigación para identificar a los responsables.

El caso se suma a otros hechos similares registrados en la zona, donde vecinos han denunciado un aumento en los robos con violencia.

