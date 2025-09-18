Asalto, persecución y balacera en Tultiltán, Edomex; detuvieron a dos

Se desató una persecución en Tultitlán, Estado de México, la cual culminó en una balacera sobre la avenida José López Portillo, a la altura de la colonia La Quebrada. Esto luego de que la policía intentara detener a unos presuntos asaltantes.

De acuerdo con testigos, todo comenzó cuando dos hombres a bordo de una camioneta cometieron un asalto a transporte público. Minutos más tarde, policías estatales lograron ubicar la unidad sospechosa e iniciaron la persecución para detenerlos.

Los tripulantes de la camioneta intentaron escapar, pero fueron alcanzados por los uniformados, quienes realizaron disparos al aire con el objetivo de frenar su huida. El operativo generó alarma entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona, quienes vivieron momentos de pánico al escuchar las detonaciones.

Detención de los presuntos responsables del asalto en Tultitlán

Uno de los sospechosos fue asegurado muy cerca de la camioneta en la que viajaban, mientras que el otro fue detenido metros más adelante. Ambos fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público y se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Cifras de robos a transporte público en el Estado de México

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de 2025 se han registrado 3,074 robos a transporte público en el Estado de México. Esta cifra representa apenas 292 casos menos que en el mismo periodo de 2024, consolidando a la entidad como la de mayor incidencia a nivel nacional en este delito.

Estos datos reflejan la magnitud del problema y explican por qué operativos como el ocurrido en Tultitlán son cada vez más frecuentes. Sin embargo, también muestra la necesidad de reforzar la estrategia de seguridad para proteger a pasajeros y operadores del transporte público.

El reciente enfrentamiento es un recordatorio de la urgencia de mejorar las condiciones de seguridad en el transporte público, uno de los servicios más utilizados en la entidad.