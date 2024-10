¡Terror en carreteras de México! Asaltos a transportistas van en aumento; así operan

¡Temen por sus vidas! En los últimos años, las carreteras de México se han convertido en todo un infierno para miles de transportistas que viajan diariamente en ellas, pues la delincuencia ha aumentado de una manera alarmante, hasta el punto de que algunos de ellos han pensado en abandonar su trabajo, pero ¿cómo operan estos delincuentes?

De enero a agosto de este mismo año, se registraron alrededor de 5 mil 356 denuncias por robo a transportistas en toda la República Mexicana; se reportan 22 casos al día.

Así son los asaltos a transportistas en carreteras de México

Actualmente los asaltos en carreteras de México a las y los transportistas se han caracterizado por el uso excesivo de violencia, acompañados de armas largas, camionetas y en algunas ocasiones el uso de remolques robados de otros camiones.

De acuerdo con algunos transportistas, los delincuentes utilizan los propios tractocamiones robados para detener a los tráileres cargados, esto debido a que utilizar transportes grandes es más sencillo para poder atacar a las y los conductores.

“En menos de cinco minutos me llegó un tractocamión con una caja seca y me pegó en el retrovisor (...) Se bajaron las personas, unas 6 u 8 personas que se subieron al camión”, compartió Antonio Molina, Operador de autotransporte carga, para una entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Hoy, el oficio de las carreteras se ha convertido en algo muy peligroso en México, incluso muchos de los transportistas han considerado abandonar su trabajo debido al miedo que les da salir a las carreteras del país. Miles de operadores solo piden que los dejen trabajar.

Cuáles son los estados con más asaltos en carreteras de México?

¡Atención, transportistas! De acuerdo con expertos, estos son los estados en los que se registran más asaltos en carreteras de México:



Estado de México (Edomex) - 32 mil 436 asaltos

Puebla - 14 mil 329 asaltos

Guanajuato - 8 mil 114 asaltos

Michoacán - 7 mil 357 asaltos

Jalisco - 5 mil 225 asaltos

“La verdad, ya estamos hartos de ese relajo... nosotros como operadores salimos de casa sin saber si vamos a regresar o no (...) me sacaron el arma, me tuvieron secuestrado lo que fue casi como unas 18 horas en lo que ellos negociaban en el carro y todo ese relajo de negociar la carga”, declaró un operador de autotransporte carga, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).