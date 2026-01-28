Asaltos y extorsiones asfixian a pequeños comercios en Oaxaca: vender ya es un riesgo diario

La inseguridad se ha convertido en una carga diaria para los pequeños negocios de Oaxaca. Asaltos constantes, extorsiones telefónicas y una percepción de vigilancia insuficiente han obligado a comerciantes a cambiar rutinas, extremar precauciones y asumir costos que impactan directamente en sus ganancias.

Asaltos y extorsiones: el riesgo diario para pequeños negocios en Oaxaca

En calles donde la actividad comercial no se detiene, dueños de tiendas y locales señalan que la presencia policial no siempre se traduce en protección efectiva . Para muchos, el problema no es sólo la delincuencia, sino la falta de respuesta oportuna ante los hechos delictivos que ocurren a plena luz del día.

“Más que nada los asaltos. Necesitaríamos tener más cuidado ya que pues aquí puede estar un policía y aquí adelante están asaltando y haciendo cosas porque pues ya están en su teléfono o están comiendo”, expresó la habitante Yolanda Hernández.

La comerciante aclaró que entiende las necesidades básicas de los elementos de seguridad, pero cuestionó la eficacia del sistema. “Obvio, tienen derecho a comer, pero pues para todo hay un horario. No es una seguridad eficaz la que tenemos y cuando están, son prepotentes, es más deficiente su sistema”, explicó.

Comerciantes de Oaxaca refuerzan medidas ante la falta de seguridad efectiva

De acuerdo con los propios comerciantes, uno de los delitos que más se repite es la extorsión telefónica. Señalan que prácticamente a diario se reciben llamadas con amenazas, lo que genera un ambiente constante de presión e incertidumbre.

“Procuramos tomar precauciones porque también la cuestión del asalto a mano armada impacta en los costos de las mercancías. El que sí estuvo muy complicado fue la cuestión de la extorsión telefónica”, detalló Iván García, presidente de la Canacop.

Las cifras respaldan esta preocupación. Datos de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes indican que Oaxaca se encuentra entre los cinco estados del país donde el cobro de piso y el pago por supuesta seguridad representan un gasto de al menos el 25 por ciento de las ganancias de los negocios.

Ante este escenario, los comerciantes han optado por organizarse y reforzar medidas internas para reducir riesgos, aunque reconocen que no es una solución definitiva.

“Igual seguimos cuidándonos entre nosotros y sobre todo tomar las precauciones debidas: la cuestión del manejo de efectivo, cómo se surten los negocios con las mercancías; en fin, ahora sí que extremar precauciones en todos los sentidos”, agregó Iván García.

Mientras tanto, pequeños negocios en Oaxaca continúan operando bajo un clima de alerta constante, donde la inseguridad no sólo amenaza su patrimonio, sino también la viabilidad de su actividad económica diaria.