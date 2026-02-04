Autoridades aseguran más de 600 kilos de mercurio líquido en Colima

Las autoridades ambientales de México concretaron recientemente una operación de gran relevancia para la seguridad química nacional al finalizar el proceso de retiro y disposición permanente de un cargamento masivo de mercurio en estado líquido .

Esta acción, coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su brazo fiscalizador, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, consistió en el manejo adecuado de 644 kilogramos de esta sustancia nociva.

El material químico había sido localizado originalmente en el Puerto de Manzanillo, Colima, donde permanecía bajo resguardo tras ser detectado en un intento de envío al extranjero sin las autorizaciones correspondientes.

El origen de este caso se remonta al año 2022, cuando la Agencia Nacional de Aduanas de México identificó una irregularidad en una exportación. En aquel momento, la empresa responsable del cargamento intentó movilizar el material, declarándolo como mercancía que no requería regulación por parte de las autoridades ambientales. Para lograr este engaño, se utilizó un código arancelario que no correspondía a la realidad del producto.

El mercurio, encontrado en rodillos, representa un grave riesgo para la salud pública

El mercurio se encontraba oculto de manera estratégica dentro de 48 rodillos diseñados para bandas transportadoras. Ante la sospecha de que el contenido no coincidía con la documentación, se solicitó la presencia de inspectores especializados de la Procuraduría, quienes confirmaron que los rodillos transportaban el elemento tóxico en su forma líquida.

Tras la confirmación del hallazgo, se ordenó la inmovilización inmediata de los objetos y se dio inicio a un proceso administrativo para determinar las sanciones financieras y las medidas para corregir la falta.

La exportación ilegal de este tipo de componentes peligrosos no solo conlleva multas económicas, sino que está tipificada en el Código Penal Federal. Según el marco legal vigente, cualquier persona que participe en el tráfico o comercio ilícito de sustancias tóxicas o corrosivas puede enfrentar sentencias que oscilan entre uno y nueve años de privación de la libertad, además de sanciones monetarias significativas.

¿Qué pasará con el mercurio decomisado?

El traslado final del cargamento se ejecutó el 17 de enero de 2026, siguiendo protocolos internacionales de seguridad sumamente estrictos. El mercurio fue transportado desde la costa de Colima hasta una instalación especializada ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila. En este sitio, una compañía certificada se encargará de realizar un proceso de estabilización química para posteriormente proceder a su confinamiento definitivo.

Con esta maniobra, el Gobierno de México da cumplimiento a los compromisos establecidos en el Convenio de Minamata, un acuerdo internacional diseñado específicamente para limitar el uso y comercio de este elemento debido a sus consecuencias devastadoras.

La relevancia de este decomiso radica en la peligrosidad intrínseca del mercurio, una sustancia cuyas funciones biológicas son inexistentes y que daña gravemente el sistema nervioso, el tracto digestivo, los pulmones y los riñones de quienes se exponen a ella.

