¡Confirman nuevos cambios! Licencia Edomex 2026; consulta la lista oficial de Unidades Móviles por municipio

Obtener tu Licencia en el Edomex este 2026 es más sencillo y rápido gracias a las Unidades Móviles. Ahora, realizar este trámite sin cita y sin filas es posible, gracias al recorrido que realiza la caravana oficial en varios municipios del Estado de México: Durante esta última semana de julio y el arranque de agosto , confirmaron los nuevos cambios , por lo que es importante conocer la lista completa de las ubicaciones, los horarios y requisitos si quieres obtener tu plástico de forma segura.

Del lunes 27 de julio al sábado 1 de agosto, las Unidades Móviles tendrán una agenda amplia en varios municipios del Edomex ; por lo que conseguir tu licencia de conducir será más sencillo que otros días. No pierdas más tiempo y conoce el recorrido de la caravana y completa tu trámite en minutos.

Municipios y fechas: aquí estarán las Unidades Móviles de la Licencia Edomex

Si aún no obtienes o renuevas tu licencia de conducir, consulta el recorrido de la caravana y verifica cuál será la sede más cercana para aprovechar esta jornada.

Lunes 27 de julio



Teotihuacán – Explanada Municipal, Calle Juárez 1, colonia Centro.

Tultepec – Frente al Palacio Municipal, Plaza Hidalgo 1, colonia Centro.

Cuautitlán Izcalli – Estacionamiento de Outlets Punta Norte, Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque.

Nezahualcóyotl – Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Martes 28 de julio



Ecatepec – Calle Valle de Atenas, colonia Ampliación Valle de Aragón Sección A.

Chimalhuacán – Avenida México 7, San Agustín Atlapulco.

Jiquipilco – Centro Administrativo Jiquipilco, Ricardo Flores Magón s/n.

Cuautitlán – Calle Enrique Dunan 153, colonia El Partidor.

Temascalapa – Terminal Central de Autobuses, avenida Las Cruces 8.

Nezahualcóyotl – Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Chimalhuacán – Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Miércoles 29 de julio



Temascalzingo – Frente al Palacio Municipal.

Hueypoxtla – Frente al Palacio Municipal.

El Oro – Frente al Palacio Municipal.

San Antonio La Isla – Frente al Palacio Municipal.

La Paz – Frente al Palacio Municipal.

Isidro Fabela – Frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli – Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl – Avenida General Lázaro Cárdenas, colonia Rey Neza.

Jueves 30 de julio



Isidro Fabela – Frente al Palacio Municipal.

San Antonio La Isla – Frente al Palacio Municipal.

La Paz – Frente al Palacio Municipal.

Chiconcuac – Calle Carril Xolache 609, Ejido de Chiconcuac.

Cuautitlán Izcalli – Vía Gustavo Baz Prada, Santa María Guadalupe.

El Oro – Frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl – Avenida General Lázaro Cárdenas, colonia Rey Neza.

Temascalzingo – Auditorio de la comunidad Santa María Caschendá.

Viernes 31 de julio



Jilotzingo – Boulevard Chiluca-Espíritu Santo 170, Rancho Blanco.

Rayón – Frente al Palacio Municipal.

La Paz – Frente al Palacio Municipal.

El Oro – Frente al Palacio Municipal.

Chalco – Carretera Chalco-Tláhuac esquina Niño Artillero, colonia San Sebastián.

Huehuetoca – Avenida Benito Juárez, colonia Centro.

Cuautitlán Izcalli – Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Toluca – Explanada de la Delegación Santa María Totoltepec.

Nezahualcóyotl – Avenida General Lázaro Cárdenas, colonia Rey Neza.

Sábado 1 de agosto



Jilotzingo – Boulevard Chiluca-Espíritu Santo 170, Rancho Blanco.

Rayón – Frente al Palacio Municipal.

La Paz – Frente al Palacio Municipal.

Horario de atención

Las Unidades Móviles recibirán documentos de 9:00 a 17:30 horas, mientras que el servicio concluirá a las 18:00 horas, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

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¿Cuánto cuesta tramitar la Licencia Edomex 2026?

Antes de acudir a cualquiera de las Unidades Móviles, también es importante considerar el costo del trámite. Para este 2026, la licencia para automovilista tiene un precio de 777 pesos, la de motociclista también cuesta 777 pesos, mientras que la licencia para chofer particular tiene un costo de 1,017 pesos.

En el caso de los menores de edad, el permiso provisional tipo B tiene un costo de 777 pesos, mientras que el permiso provisional tipo A asciende a 3,694 pesos. Si únicamente necesitas reponer tu documento por robo, extravío o deterioro, el duplicado tiene un costo de 525 pesos.

Con la documentación completa, el pago correspondiente y la ubicación más cercana identificada, solo queda acudir el día que corresponda a tu municipio para aprovechar el recorrido de las Unidades Móviles y realizar el trámite de tu Licencia Edomex 2026 sin necesidad de trasladarte a una oficina fija.