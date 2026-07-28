Cayeron los cuatro implicados en la agresión a un menor en Sabanilla, Chiapas

Ya hay cuatro detenidos por el caso del presunto abuso infantil en Sabanilla, Chiapas que quedó captado en video. En la grabación, realizada en una zona rural, se observaba el momento en que dos sujetos sometían físicamente a un menor de diez años para agredirlo.

El video se viralizó de inmediato, por lo que la Fiscalía de Justicia Indígena desplegó un operativo en la región. Las autoridades lograron ubicar a la familia del niño durante el fin de semana, poniéndolo bajo resguardo seguro.

El menor fue trasladado al municipio de Yajalón, donde actualmente recibe atención médica y un seguimiento psicológico especializado. Los dictámenes iniciales revelaron que el niño presenta afectaciones emocionales severas, por lo que permanecerá bajo acompañamiento integral de profesionales.

Identifican a los detenidos y el rol de cada uno en el ataque al niño en Chiapas

A medida que avanzaban las diligencias de campo, los agentes lograron ubicar el terreno exacto del crimen y rastrear a cada uno de los responsables. En total son cuatro los hombres tras las rejas:



Aurelio “N”: Dueño del predio donde se cometió el delito. En la grabación aparece vistiendo camisa de cuadros y sentado mientras sujeta con fuerza al menor para evitar que escape.

Dueño del predio donde se cometió el delito. En la grabación aparece vistiendo camisa de cuadros y sentado mientras sujeta con fuerza al menor para evitar que escape. Octavio “N”: Señalado directamente como el agresor material que ejecutó el abuso sexual .

Señalado directamente como el agresor material que ejecutó el . Gabino “N”: El sujeto encargado de grabar la escena con su teléfono móvil y, posteriormente, difundir el archivo multimedia a través de grupos de WhatsApp.

El sujeto encargado de grabar la escena con su teléfono móvil y, posteriormente, difundir el archivo multimedia a través de grupos de WhatsApp. Fernando “N”: Un cuarto implicado que operaba como vigilante o "halcón". Su captura ocurrió horas antes que la del resto, tras comprobarse que alertaba sobre los patrullajes policiales en Sabanilla para coordinar la huida de los agresores.

Los tres principales señalados enfrentarán un proceso penal por el delito de pederastia, por el cual podrían recibir condenas de hasta 50 años de cárcel. Con el rescate del menor y el traslado de los detenidos para presentarlos ante el juez, las investigaciones continúan abiertas para asegurar que no existan vacíos legales durante el juicio.

¿Qué tan grave es el abuso sexual infantil en México? Estas cifras muestran la dimensión del problema

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo una de las formas de violencia más extendidas en México. Tan solo durante 2025, los hospitales públicos atendieron a 11 mil 122 personas de entre 1 y 17 años por lesiones relacionadas con violencia sexual, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud recopilados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

A ello se suma que uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en México sufrió explotación o abuso sexual facilitado por tecnologías digitales, lo que equivale a cerca de 1.6 millones de víctimas en un solo año, según el estudio Disrupting Harm México, presentado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL en junio de 2026.

La investigación también revela que, en casi dos de cada tres casos, la víctima conocía a su agresor, quien solía ser un familiar, pareja, amistad o persona cercana.