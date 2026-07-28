Golpe a la corrupción en Morelos: detienen a dos funcionarios acusados de extorsión

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó este lunes 27 de julio la detención de los funcionarios de Temoac, Marisol 'N' y Geovany Emmanuel 'N', como parte de las acciones permanentes de la estrategia nacional del combate al delito de la extorsión.

Fue a través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales que el Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar confirmó las órdenes de aprehensión en contra de los dos servidores públicos.

Operativo contra la extorsión en Morelos deja a servidores públicos detenidos

Las investigaciones por las que fueron detenidos se encuentran a cargo de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), instancia que reunió los elementos necesarios para solicitar los mandamientos judiciales que posteriormente fueron ejecutados por las autoridades ministeriales.

Tras su captura, Marisol "N" y Geovany Emmanuel "N" fueron presentados ante un juez especializado, quien determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias relacionadas con el caso.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer mayores detalles sobre la carpeta de investigación debido a que el proceso continúa en curso.

Durante el anuncio, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar aseguró que las acciones para combatir la extorsión se mantienen activas en todo el territorio estatal y reiteró que las investigaciones continuarán para identificar y llevar ante la justicia a quienes estén vinculados con este delito, sin importar el cargo o funciones que cumplan.

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#FiscalíaMorelosInforma📄SE CUMPLIMENTAN DOS ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TEMOAC



•El Fiscal General @FBlumenkron subrayó que las acciones en contra del delito de extorsión continúan en toda la entidad



▪️Información Completa:https://t.co/iM3LVPgVYI pic.twitter.com/IqHqQuajld — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 27, 2026

La extorsión mantiene presión sobre Morelos durante 2026

La detención de los dos funcionarios Morelos por extorsión ocurre en un contexto marcado por el incremento de este delito en la entidad, pues de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros seis meses de 2026 se iniciaron 381 carpetas de investigación por extorsión, más del doble de las 179 denuncias registradas en el mismo periodo de 2025.

El aumento de los casos ha tenido repercusiones que van más allá de las estadísticas, pues comercios han optado por cerrar sus puertas, familias que deciden abandonar sus comunidades y hechos de violencia relacionados con este delito forman parte del panorama que enfrenta Morelos, mientras las autoridades sostienen que el incremento en las denuncias también responde a una mayor confianza de la ciudadanía para reportar estos hechos.