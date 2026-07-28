Procesan a 10 presuntos integrantes de un grupo criminal tras asegurarles fusiles y explosivos en Sinaloa; dos son menores de edad

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la vinculación a proceso de 10 presuntos integrantes de un grupo criminal en Sinaloa , entre ellos dos menores de edad, tras ser detenidos durante un operativo federal en el municipio de Escuinapa, donde la s autoridades aseguraron un arsenal compuesto por fusiles, miles de cartuchos, cargadores y explosivos improvisados .

La resolución fue obtenida tras presentar los datos de prueba reunidos durante la investigación; mientras que los ocho adultos permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa en un penal federal de Nayarit, los dos adolescentes enfrentarán el proceso ante un juzgado especializado en justicia para menores en Mazatlán .

Un operativo de vigilancia terminó con 10 presuntos integrantes de un grupo criminal detenidos

De acuerdo con la investigación federal, los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Escuinapa, durante esas labores detectaron a un grupo de personas armadas que permanecía en el exterior de un inmueble, situación que derivó en un despliegue para su detención.

En el lugar fueron capturadas diez personas; entre ellas había dos menores de edad; tras las diligencias correspondientes, el Ministerio Público Federal ejerció acción penal por la probable comisión de delitos relacionados con la portación de armas de fuego, así como la posesión de cartuchos, cargadores y artefactos explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas .

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Aseguran fusiles, explosivos y miles de cartuchos en Escuinapa

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron 10 fusiles, 2 mil 500 cartuchos útiles, 44 cargadores, dos artefactos explosivos improvisados y ocho chalecos tácticos , equipo que quedó a disposición del Ministerio Público como parte de la carpeta de investigación.

Con esos elementos, un juez de control determinó vincular a proceso a los ocho adultos e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que fueron enviados al Centro Federal de Reinserción Social Número 4 "Noroeste", ubicado en Tepic, Nayarit.

En el caso de los dos adolescentes, la autoridad judicial especializada también resolvió iniciar proceso por los mismos hechos; conforme al sistema de justicia penal mexicano, todas las personas involucradas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad competente.