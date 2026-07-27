“No es la primera vez": Denuncian incendio en escuela comunitaria de Tuxtla Gutiérrez; aseguran que fue provocado

La comunidad del ejido El Jobo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, está indignada y preocupada luego de que el salón de clases de la escuela primaria comunitaria Rosario Castellanos, afiliada al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), sufriera un incendio.

El aula afectada, que atendía a alumnos de cuarto a sexto grado, quedó reducida a cenizas. Solo el salón de los más pequeños permanece en pie.

Incendio destruye escuela primaria comunitaria en Tuxtla Gutiérrez

De acuerdo con los vecinos, la alarma comenzó muy temprano. Dali Grajales, madre de una alumna, narró a Azteca Noticias que su pequeña le informó que la escuela comenzó a arder alrededor de las 7 de la mañana. Las llamas incluso amenazaban a otras viviendas en las cercanías.

Debido al incendio se perdió mobiliario y material educativo, entre ellos, sillas, libros, el pizarrón, ventiladores y hasta las tareas de los alumnos, describió María del Rosario García, del Comité de Padres de Familia.

Pérdidas totales y temor en la comunidad de El Jobo por fuego en aulas

Gran parte del mobiliario y equipo provino de donaciones y de la propia gestión de las familias: las aulas se construyeron con madera y lámina gracias al esfuerzo de los padres y de donadores, incluida una fundación que proporcionó sillas y ventiladores.

Padres exigen vigilancia y apoyo institucional tras la quema del plantel

La hipótesis de que el incendio pudo ser provocado genera consternación entre los vecinos.

Frente al miedo y la impotencia, las familias exigen medidas claras: vigilancia permanente y apoyo institucional para la reconstrucción. “Necesitamos apoyo de las autoridades para que nos den vigilancia, porque sinceramente, así como está la situación, ya nos está dando miedo, no es la primera vez, hay gente que se dedica, han quemado todo, aquí lo han quemado", declaró María del Rosario García.

Los familiares piden también recursos para reemplazar el material perdido y recuperar el aula afectada lo antes posible, ya que esta escuela es la más cercana en una zona con altos índices de marginación.

