¿Dónde estaban? Encuentran a dos adolescentes desaparecidas en Nogales y Fiscalía revela qué ocurrió

La incertidumbre terminó para familiares y personas que ayudaron a difundir la búsqueda de dos adolescentes reportadas como desaparecidas en Nogales, Sonora. Autoridades confirmaron que ambas jóvenes, de 14 y 15 años de edad, fueron localizadas con vida y en buen estado de salud.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que, tras las acciones de búsqueda e investigación realizadas en coordinación con autoridades municipales, se logró ubicar a las menores, quienes habían sido reportadas como ausentes a través de redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, las adolescentes no fueron víctimas de algún delito y su ausencia del hogar ocurrió de manera voluntaria.

Localizan a las menores en una vivienda de Nogales

La localización ocurrió en un domicilio ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, donde las jóvenes permanecían desde el pasado 25 de julio junto con un adolescente de 17 años.

La autoridad estatal detalló que, después de realizar las entrevistas y diligencias correspondientes, se pudo establecer que las adolescentes se encontraban fuera de peligro y que no habían sido privadas de su libertad ni enfrentado alguna situación delictiva.

El caso generó atención entre habitantes de Nogales luego de que la información sobre su desaparición comenzara a circular en redes sociales, donde familiares y colectivos difundieron datos para tratar de ubicarlas.

FGJES localiza sanas y a salvo a dos adolescentes reportadas como desaparecidas en redes sociales en Nogales



Nogales, Sonora, 27 de julio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que fueron localizadas sanas y a salvo dos adolescentes de 14… pic.twitter.com/6KVxUgaRH2 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) July 27, 2026

¿Qué reveló la investigación sobre la desaparición de las adolescentes?

La FGJE señaló que, aunque hasta el momento no se había presentado una denuncia formal ante sus oficinas por este caso, se llevaron a cabo las acciones necesarias para verificar la ubicación de las menores y confirmar su estado de salud.

Las autoridades indicaron que, por tratarse de adolescentes, sus datos personales son protegidos conforme a las disposiciones de protección a la infancia, por lo que no se difundieron sus apellidos.

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Según información difundida previamente por un colectivo nogalense, las jóvenes habrían salido juntas del Fraccionamiento Los Pinos, en Nogales, alrededor de las 19:00 horas, momento desde el cual sus familiares dejaron de tener comunicación con ellas.

Durante la búsqueda se compartieron datos sobre sus características físicas y vestimenta con el objetivo de facilitar su localización. Una de ellas fue identificada como Achli Guadalupe Romero, de 14 años, quien vestía un short de mezclilla, una blusa blanca con negro de rayas y tenis grises.

La segunda adolescente, Daylin Valeria Trujillo Romero, de 15 años, llevaba un short de mezclilla y huaraches negros; se indicó que tiene el cabello rojizo oscuro.

Finalmente, la Fiscalía confirmó que ambas fueron encontradas y que su integridad se encuentra a salvo, cerrando así un caso que había provocado preocupación entre sus familias y la comunidad de Nogales.

