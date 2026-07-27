Guadalajara y la CDMX comparten razones por las que hay más socavones; En esto coinciden los expertos

Desde hace algunos años, la Ciudad de México (CDMX) ha padecido una epidemia de socavones: enormes hoyos en las calles que pueden llegar hasta varios metros de profundidad, que no sólo causan daños en vehículos, sino que también pueden representar un riesgo para la población. En Guadalajara, Jalisco, también sufren algo similar.

¿Por qué se forman socavones en Guadalajara y qué zonas están en riesgo?

Desde al menos 2024, estos hoyos han causado daños. Por ejemplo, en julio de 2024, un socavón en la Avenida López Mateos, que cruza la capital tapatía de norte a sur, obligó a su cierre total.

El hueco no era cualquier cosa: tenía 12 metros de largo, cuatro metros de ancho y seis metros de profundidad. Otro par de socavones fue reportado en las laterales de la misma vía en 2025, lo que causó incluso daños en el suministro de agua a cinco colonias en los alrededores.

En Guadalajara, el surgimiento de socavones lleva años mostrando un problema serio en el subsuelo tapatío. Estos hundimientos han aparecido en zonas como Alcalde Barranquitas, La Monumental, Mezquitán y Puerta de Hierro, pero se concentran con especial frecuencia en la zona sur, sobre la avenida López Mateos, una de las principales vías que atraviesa la ciudad de norte a sur.

En la CDMX hemos tenido casos similares, como el mega socavón en Iztapalapa que se tragó un camión de refrescos. Expertos señalan la sobreexplotación de mantos freáticos, la antigüedad de las redes de agua potable y la mala planeación de la capital del país como el problema. ¿Qué dicen otros especialistas sobre lo sucedido en la zona metropolitana de Guadalajara?

Causas estructurales de los hundimientos en avenidas principales de Guadalajara

El geógrafo Luis Valdivia Ornelas, investigador jubilado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG y fundador de la plataforma GeoRiesgos, identifica causas recurrentes para los socavones en Guadalajara.

“Rellenos de escombros, antigüedad de redes hidráulicas, mala calidad de obras y urbanización descontrolada que reduce secciones hidráulicas, son las principales causas”, explicó.

Esto significa que la infraestructura subterránea, construida hace más de 60 años, no consideró el crecimiento urbano ni los cauces cercanos como el arroyo Seco.

Durante las lluvias, el aumento de caudales que llega a los colectores genera fuertes presiones sobre tuberías viejas y mal construidas. Adicionalmente, la construcción de puentes y desniveles ha reducido las secciones por donde circulan arroyos como el Grande, Garabato y el río Atemajac, permitiendo que el agua penetre hasta los cimientos y provoque colapsos parciales.

Qué proponen los expertos para prevenir socavones durante la temporada de lluvias

Valdivia Ornelas recomienda ampliar la sección hidráulica de los puentes que cruzan el arroyo Seco para que conduzcan mayores volúmenes de agua; recuperar zonas federales; instalar sistemas de captación y retención de agua pluvial; y realizar estudios detallados por zona.

