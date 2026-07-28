¡Ojo al volante! Invadir un carril exclusivo podría costarte miles de pesos desde el 16 de agosto

¡Atención usuarios! A partir de agosto, los automovilistas que circulen por el carril exclusivo del Tuzobús podrían recibir una sanción económica; antes habrá una etapa de advertencia para informar a los conductores.

¿Unos segundos de “me paso por aquí porque no hay tráfico” podrían salirte en más de 3 mil pesos? En Hidalgo, esa maniobra que algunos automovilistas realizan para avanzar más rápido está a punto de tener consecuencias económicas.

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semoth) anunció el arranque de un operativo para recuperar el uso exclusivo del carril confinado del Tuzobús, con una primera etapa de orientación a los conductores y posteriormente la aplicación de multas para quienes continúen invadiendo esta vía.

La dependencia explicó que el objetivo es evitar interrupciones en los recorridos de las unidades del sistema de transporte metropolitano y mejorar las condiciones de seguridad para usuarios y operadores.

Primero serán advertencias, después llegarán las multas

El operativo comenzará este lunes 27 de julio con una fase de socialización que se extenderá hasta el próximo 15 de agosto.

Durante este periodo, los automovilistas que sean detectados circulando por el carril exclusivo del Tuzobús no recibirán una sanción económica inmediata. En su lugar, personal del Sistema Integrado de Transporte Masivo entregará una boleta de amonestación.

Para este registro, los inspectores solicitarán la tarjeta de circulación y la licencia de conducir del vehículo, con el objetivo de identificar a los conductores que incumplan la disposición.

La Semoth señaló que esta etapa tendrá un carácter preventivo, para que la ciudadanía conozca la medida antes de que comiencen las sanciones formales.

📢🚘La Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, anunció que a partir del próximo 16 de agosto comenzarán a aplicarse sanciones a los automovilistas que invadan el carril confinado del Tuzobus, las multas van de los 2 mil 364 pesos a los 3 mil 519 pesos. pic.twitter.com/cVnhvbttIO — Jacqueline Servín (@JaquiServin) July 27, 2026

¿De cuánto será la multa por invadir el carril del Tuzobús?

La advertencia terminará el 15 de agosto; a partir del 16 de agosto, los conductores que sean sorprendidos utilizando el carril exclusivo serán sancionados directamente.

La infracción contempla una multa de entre 30 y 45 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente aproximadamente a:



2 mil 346.20 pesos

3 mil 519.30 pesos

Estas sanciones están contempladas en los artículos 289 fracción XIII y 272 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo.

¿Dónde aplicará el operativo del Tuzobús?

En esta primera etapa, la vigilancia se concentrará únicamente en la ruta troncal del Tuzobús, específicamente en el bulevar Felipe Ángeles, desde Téllez hasta el cruce con el bulevar Javier Rojo Gómez.

La supervisión estará a cargo de personal del Sistema Integrado de Transporte Masivo, quienes estarán uniformados e identificados. Para realizar estas labores se contará inicialmente con dos vagonetas.

¿Qué pasará con el dinero de las multas?

La titular de la Semoth, Lyzbeth Robles Gutiérrez, explicó que los recursos obtenidos por las sanciones permanecerán dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo y serán destinados al fortalecimiento y mejora de la operación del servicio.

Así que si acostumbras usar el carril del Tuzobús para ganar algunos minutos en el tráfico, a partir de agosto esa decisión podría costarte mucho más que tiempo.