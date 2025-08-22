Mientras usted dormía: Asesinan a dos mujeres en Tepepan, Xochimilco, en un ataque directo

La Ciudad de México vivió una jornada marcada por la violencia mientras la población dormía. Un doble asesinato sacudió a los habitantes de Xochimilco, mientras que un enorme socavón en la Magdalena Contreras sigue sin ser reparado, a pesar del riesgo que representa para los vecinos. Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Asesinan a dos mujeres en Santa María Tepepan, en Xochimilco

La madrugada de este viernes, la tranquilidad de la colonia Santa María Tepepan en Xochimilco se vio interrumpida por un violento ataque. Dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron asesinadas a balazos. El crimen ocurrió en la avenida 16 de Septiembre, cuando las víctimas viajaban en el asiento trasero de un vehículo rojo.

Según los reportes, el conductor del auto se detuvo para comprar comida. En ese momento, dos individuos en una motocicleta se aproximaron y abrieron fuego directamente contra las mujeres. Los disparos fueron certeros, provocando la muerte casi instantánea de ambas. Los agresores huyeron a gran velocidad, dejando la escena en completo caos. Testigos del ataque alertaron a los servicios de emergencia, pero al llegar, ya nada se pudo hacer por las víctimas.

#MientrasDormía | Captan asesinato de dos mujeres en calles de Xochimilco



Doble asesinato en #Xochimilco. 🚨 Dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron atacadas a balazos en la colonia Santa María Tepepan. Los agresores, que viajaban en una motocicleta, huyeron tras el… pic.twitter.com/aMVRB1m5IU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 22, 2025

Socavón en la Magdalena Contreras lleva 16 días de espera para ser atendido

A 16 días de su aparición, un socavón en la calle Cornejal, en la colonia San Bernabé Ocotepec, sigue siendo un peligro para los residentes de la Magdalena Contreras. El hundimiento, provocado por una fuga en el drenaje, ha colapsado el subsuelo y pone en riesgo la estabilidad de las banquetas y las estructuras de los inmuebles cercanos.

Aunque las autoridades han acordonado la zona, los vecinos expresan su frustración por la falta de avances en las obras de reparación. La maquinaria y los tubos necesarios ya se encuentran en el lugar, pero no se ha dado un tiempo estimado para la finalización de los trabajos. La calle permanece cerrada, aunque los peatones siguen transitando por un costado, a pesar del peligro.