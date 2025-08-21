Impactante video muestra cómo se formó un socavón dejando un camión volcado sobre una camioneta en la Colonia Obrera

Un camión cargado con varias toneladas de grava vuelca sobre la esquina de las calles Alfredo Chavero y 5 de Febrero, en la colonia Obrera, Ciudad de México (CDMX), luego de que la tierra se abriera, dejando un socavón justo al paso de la pesada unidad.

¡Se salvaron de milagro! Camión vuelca sobre camioneta por un socavón

Las llantas traseras del camión se hundieron en un socavón que se formó en la vía , provocando que volcara sobre su costado izquierdo y cayera sobre una camioneta pickup que circulaba junto a él.

Afortunadamente, las tres personas que iban a bordo de la camioneta , dos hombres y un menor de tres años, resultaron ilesos, evitando lo que pudo haber sido un accidente grave.

La atención al incidente requirió más de tres horas de trabajo por parte de los equipos de emergencia, quienes se encargaron de colocar nuevamente el camión en posición y retirar la grava que transportaba.

#AlertaVialFIA | Por socavón vuelca tráiler con arena y cae sobre camioneta en calles de la Colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, #CDMX.



Vía: @tritonazteca11 pic.twitter.com/v510uknGhg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 20, 2025

Aunque se logró despejar la zona, los trabajos de reparación del socavón tardarán más tiempo, por lo que se prevé que la circulación en esta intersección continúe afectada en los próximos días.

Cabe mencionar que en lo que va del año, la Ciudad de México ya suma 153 socavones que han afectado severamente a los capitalinos.

¿Dónde y cuándo será el bacheo nocturno en la CDMX?

El Gobierno ha puesto en marcha un plan de bacheo intensivo que provocará cierres nocturnos en vialidades primarias durante los próximos 100 días.

