¡Brutal ataque! Asesinan a dos paramédicos e incendian ambulancia en Guanajuato

La tarde de este 22 de abril, habitantes de Celaya, Guanajuato, vivieron momentos de pánico y terror luego de que dos ambulancias fueran incendiadas minutos después de acudir a un llamado de emergencia. El hecho dejó un saldo final de dos paramédicos muertos, ¿qué ocurrió?

Celaya presencia doble homicidio y ambulancia incendiada

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el primer hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas en las inmediaciones de la calle La Esperanza de la colonia Valle del Real, en donde sujetos desconocidos dispararon contra dos hombres que se encontraban a bordo de una ambulancia privada. Tras las detonaciones de fuego, los agresores incendiaron la unidad con el personal de atención médica en su interior, quienes fallecieron instantáneamente.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a las víctimas de los hechos de violencia registrados la tarde de este lunes 22 de abril en Celaya, Guanajuato.

¡Otro más! Se registra incendio de ambulancia en Guanajuato

Los hechos de violencia no se detuvieron en Celaya, ya que no había pasado ni una hora, cuando se reportó otro incendio de una ambulancia, esta vez en la privada Flor de Primavera de la colonia Álamos, a menos de un kilómetro del primer ataque. El incendio ocurrió en la central de emergencias de un servicio privado de atención médica. Afortunadamente, por este episodio no se reportaron personas heridas o muertas.

Habitantes de Celaya exigen justicia por ola de violencia

En ambos casos, elementos de Bomberos sofocaron los incendios. Por su parte, autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo de búsqueda de los responsables; sin embargo, aún no se han reportado personas detenidas.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encuentran recabando los indicios correspondientes para iniciar con las investigaciones que lleven a esclarecer estos lamentables hechos.

Los habitantes de Celaya, Guanajuato, se encuentra completamente consternada por los brutales ataques y exige justicia por el asesinato de los dos paramédicos. Se espera que las investigaciones avancen rápidamente y que los responsables reciban todo el peso de la ley.