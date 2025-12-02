¡Abandonado en plena calle! Asesinan a un hombre y dejan su cuerpo en la vía pública en Guadalajara; vecinos escucharon sus gritos

¡Terror en la ZMG! En las primeras horas de este 2 de diciembre 2025, el cuerpo de un hombre de entre 40 a 50 años de edad, fue encontrado sobre un charco de sangre, en la vía pública de la colonia Fresno, en Guadalajara; al parecer fue apuñalado.

Vecinos de la zona, aseguraron haber escuchado los gritos de auxilio del sujeto. La víctima contaba con al menos cinco heridas producidas por un cuchillo en distintas partes del cuerpo, al parecer fue atacado por la espalda.

La escena del crimen fie resguardad por policías municipales, quienes dieron parte a la Fiscalía del Estado para llevar a cabo las investigaciones correspondiente.

Al parecer, la víctima de asesinato no era vecino de la zona, ya que aparentemente vivía en situación de calle. Hasta el momento se desconoce las posibles; autoridades investigan los hechos para dar con los responsables.

🔴#IMPORTANTE | Localizan sin vida a un hombre en calles de la Col. El Fresno en Guadalajara, la víctima tenía heridas de arma blanca.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/RM9z4QIc79 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 2, 2025

Hombre es brutalmente golpeado durante riña en Guadalajara

Un hombre, de aproximadamente 45 años de edad, se reporta en estado grave de salud tras ser brutalmente golpeado durante una riña en calles de la colonia Reforma en Guadalajara, Jalisco.

La víctima presentó graves heridas en el cráneo, aso como la fractura en una de sus piernas, múltiples contusiones y trauma severo en el cráneo.

Hasta el momento se desconoce a los responsables, ya que el hombre no pudo aportar mayor información sobre los hechos. Un agente del Ministerio Público tomó conocimiento del hecho para llevar a cabo la investigación.

Por otro lado, se desconoce la identidad de las personas que participaron en esta pelea, así como las razones por las que comenzó la riña en calles de la colonia Reforma, en el municipio de Guadalajara.

🔴#ATENCIÓN | Una persona fue trasladada a una clínica de urgencias en estado regular a grave de salud, tras una riña en calles de la Col. Reforma de Guadalajara.



Con información: Fernando Roldán, (@Fer_Roldanfr). pic.twitter.com/3XDWPejmbh — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 2, 2025

¿Qué hacer en caso de una riña en México?

En caso de una riña, lo primero que debes hacer es priorizar tu seguridad, por lo que se recomienda retirarse del lugar lo más pronto posible, además de guardar la calma.

Si la pelea no persiste, llama de inmediato al número de emergencia, 9-1-1, para que acudan a la zona y la situación pueda controlarse.