¡Terror en la ZMG! Incendio en departamentos en Zapopan desata el pánico; mujer se lanza del segundo piso

Se reportó un voraz incendio en una torre de departamentos, ubicados en calles de la colonia La Calma, en el municipio de Zapopán, Jalisco; hay varias personas heridas, una de ellas se aventó por la ventana para ponerse a salvo.

Policías municipales, desalojaron a todos los habitantes del edificio debido a que las llamas se propagaban rápidamente por todo el inmueble.

El incendio era tan fuerte que provocó el pánico entre algunos vecinos. Una mujer de 47 años de edad, se lazó del segundo piso de los departamentos para ponerse a salvo; fue atendida por paramédicos de la Cruz Verde. Hay otras dos personas con quemaduras.

Debido a la intensidad de las llamas, los bomberos intensificaron los trabajos por varios minutos. Afortunadamente, el incendio ya fue controlado.

¡Abandonado en plena autopista! Hallan cadáver en carretera de Zapotlanejo a Guadalajara

El cuerpo de un hombre fue localizado sobre el carril lateral de la autopista Zapotlanejo a Guadalajara a la altura de la colonia el Vado de Tonalá; al parecer fue atropellado.

La víctima presentaba la amputación de una de sus piernas, así como otro tipo de lesiones. Aparentemente, la víctima fue arrollada por un vehículo; se desconocen los datos del responsable de la muerte.

Debido a las condiciones en las que fue localizada la víctima, la identidad y edad del hombre no pudo ser identificada.

Personal forense y de investigación de la Fiscalía de Jalisco, acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo para trasladado a la morgue metropolitana.

¡Terror en la ZMG! Asaltan y apuñalan a joven en Zapopan

Un joven de 24 años de edad, fue apuñalado al tratar de resistirse a un asalto en calles de la colonia Arroyo Hondo en el municipio de Zapopán, Jalisco; se desconoce la identidad de los responsables.

La víctima caminaba tranquilamente, cuando cuatro sujetos se acercaron a él con filosos cuchillos y trataron de despojarlo de sus pertenencias. Al notar que ponía resistencia, los asaltantes agredieron al joven a sangre fría.

El sujeto presenta al menos una herida de arma blanca en una de sus piernas; su estado de salud es regular.

La víctima no pudo proporcionar características de los causantes, por lo que la policía de Zapopán notificaron al Ministerio Público de la nota criminal.

Hombre choca en calles de Guadalajara; iba en estado de ebriedad

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, protagonizó un aparatoso accidente en el Periférico Norte en la colonia Jardines de Santa Isabel en el municipio de Guadalajara, Jalisco; el sujeto iba alcoholizado.

Aparentemente, el conductor del automóvil iba en estado de ebriedad, por lo que se impactó contra las instalaciones de una de las líneas de Mi Macro, por lo que al carro quede completamente destruido.

El responsable presentó múltiples contusiones y algunas heridas en el rosto, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde; se encuentra en estado grave de salud.