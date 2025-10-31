Esto es lo que se sabe de Verónica, joven asesinada en Tierra Blanca, Veracruz

La noche del jueves, una tragedia sacudió al municipio de Tierra Blanca, Veracruz, luego de que una joven identificada como Verónica Ruiz, de 22 años, fuera asesinada a puñaladas dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Hoja del Maíz, en la esquina de Libertad y Nicolás Bravo.

¿Qué se sabe del asesinato de Verónica en Tierra Blanca?

De acuerdo con los primeros reportes, Verónica fue atacada por una persona desconocida que ingresó a su domicilio y le provocó varias heridas en el cuello con un arma blanca.

Aunque paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron de inmediato, la joven perdió la vida debido a una hemorragia severa causada por las lesiones.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras que peritos de la Fiscalía Regional realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación por el crimen.

¡TRAGEDIA EN TIERRA BLANCA! 😟🚔 Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar ¿qué fue lo que pasó? 🕊️🚨👇🏼 https://t.co/bF3OQojAbJ — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) October 31, 2025

De acuerdo con medios locales, el dictamen forense confirmó que la causa de muerte fue una hemorragia masiva provocada por las puñaladas en el cuello.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el paradero del agresor, aunque autoridades locales continúan con las indagatorias para esclarecer el caso.

Familiares se despiden de Verónica Ruiz

La joven, madre de un niño de un año, era muy querida en su comunidad. Este viernes, la Funeraria y Crematorio San Ángel informó que su cuerpo está siendo velado en la vivienda donde fue atacada, mientras familiares y amigos exigen justicia por su muerte. Se espera que en las próximas horas se den a conocer los detalles de su sepelio.