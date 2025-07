“Pégame dos tiros”: Asesinan a mujer en Ecuador durante transmisión en vivo por TikTok

Como si la historia de terror se volviera a repetir en redes sociales, en Ecuador una joven de 28 años fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok.

La víctima, identificada como Keyla Andreína González Mercado, se encontraba en una reunión con dos amigos en Guayaquil, cuando una broma se salió de control y terminó con su vida.

¿Cómo ocurrió el asesinato durante la transmisión de TikTok?

El sábado, Keyla se encontraba en su casa compartiendo bebidas con amigos, entre ellos su amiga y el novio de ella, identificado como Manuel Álava.

Mientras hablaban y bromeaban frente a la cámara, la conversación comenzó a subir de tono. En medio de la reunión y con signos de estar bajo los efectos del alcohol, la joven dijo:

“Pégame dos tiros, te pido, pero no ahorita. Déjame que esté pluta. Dos tiros me pegas en la cabeza. Pero me vas a matar de una, no quiero sufrir”, dijo en tono de broma, sin imaginar lo que ocurriría segundos después.

Manuel, quien tenía un arma en la mano, se levantó de su asiento y le disparó directamente a la cabeza. Todo quedó registrado en la transmisión en vivo, hasta que el celular cayó al suelo y la señal se cortó.

Keyla Andreina González Mercado, de 28 años, realizaba una transmisión en vivo para TikTok con su teléfono celular cuando fue asesinada por el novio de su amiga. Sucedió en las calles 28 y Capitán Najera. pic.twitter.com/hAAhPSsM8B — AL OJO EC (@Ojo_Ec) July 28, 2025

¿Quién era Keyla González, la joven asesinada en TikTok?

Keyla vivía en la zona de Capitán Nájera y la calle 28. Quienes la conocían aseguran que era una mujer tranquila, conocida por ser fiestera, pero que no se metía con nadie.

Su familia la describió como alguien generosa, además de que hace cuatro meses le ofreció alojamiento a una amiga cercana que atravesaba por dificultades. Lo que nadie imaginó es que esa amistad terminaría para mal.

En los últimos días, según comentaron personas allegadas, esa amiga comenzó a tener una relación sentimental con Manuel, el hombre que presuntamente disparó el arma que acabó con la vida de la tiktoker.

Buscan a sujeto que le disparó a Keyla Andreína en Ecuador

Fueron los mismos seguidores de Keyla en TikTok quienes alertaron a sus familiares sobre lo que acababan de presenciar. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al domicilio y encontraron a la joven sin vida, aún sentada en una silla.

Su cuerpo fue velado al día siguiente en el mismo barrio donde vivía. Más tarde, fue enterrada en el Cementerio General de Guayaquil, acompañado por familiares, amigos y vecinos consternados por lo ocurrido.

En tanto que, el principal sospechoso no ha sido detenido, aunque se sabe que las investigaciones están en curso y las autoridades ya estarían tras su pista.