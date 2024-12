Masacre familiar en Guanajuato: Asesinan a dos abuelitos y a su nieto en Celaya

Como si de una pesadilla se tratase, el sonido de disparos con arma de fuego despertó a varios vecinos de Celaya durante la madrugada de este miércoles 11 de diciembre. El brutal ataque dejó como saldo tres personas muertas, entre ellos un menor de 8 años.

Los hechos ocurrieron en la colonia Monte Blanco, donde dos abuelitos y su nieto fueron asesinados en un ataque armado inesperado, cuando sujetos irrumpieron violentamente en su hogar, ubicado en el municipio guanajuatense.

¿Cómo ocurrió el asesinato a la familia en Celaya, Guanajuato?

A las 4:00 de la mañana, la familia compuesta por dos adultos mayores y el pequeño fueron víctimas de un violento ataque cuando sujetos armados irrumpieron en su domicilio en la calle Ejido de la Machuca.

Testigos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones provenientes de la casa, por lo que sin dudar dieron aviso al número de emergencia, quienes al llegar al lugar, solo encontraron al menor con signos vitales.

Primeros informes señalaron que los agresores, sin mediar palabra, dispararon contra los miembros de la familia, luego de intentar asaltarlos. Entre las víctimas se encontraba un niño de 8 años, quien no logró sobrevivir al momento del traslado al hospital, así como los dos abuelitos que murieron en el lugar del crimen.

#CELAYA 🚨 Matan a pareja de abuelitos y a menor de edad a balazos en colonia Ejidal; esto es lo que sabemos ⚠️https://t.co/UmBvmYbzBZ — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) December 11, 2024

¿El asesinato de la familia en Celaya fue planeado?

Tras el brutal asesinato en Celaya , la comunidad quedó consternada ante la tragedia, ya que los vecinos describían a las víctimas como personas tranquilas y sin conflictos con nadie de la zona.

Ante la violencia que experimenta la región, habitantes señalaron: “estamos ya en una ciudad muy fea, yo lamento la muerte de esas personas; qué feo que se ensañen con gente que no la debe, porque ellos eran buenas personas”.

A pesar de que aún no se ha determinado el motivo del ataque, las autoridades no descartan que este sea parte de la creciente ola de violencia que azota a Celaya y otras regiones de Guanajuato. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones, pero hasta el momento no se tienen mayores datos sobre la identidad de los agresores, quienes lograron huir después del asesinato.

Violencia en Celaya: ¿Cuántas agresiones con arma de fuego se han registrado en 2024?

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , del mes de enero a octubre de 2024, Guanajuato se convirtió en uno de los estados con más agresiones con arma de fuego.

A nivel estatal se registraron alrededor de 3 mil 628 agresiones armadas, que dejaron un saldo de 2 mil 291 asesinados y mil 337 lesionadas. Tan solo en Celaya, se tiene registro de 429 agresiones, de las cuales 324 murieron y 105 resultaron heridas de gravedad.

Estas son cifras que reflejan la violencia que se viven en gran parte de la entidad guanajuatense, especialmente deja en evidencia como grupos criminales siguen controlando el territorio, robado la paz de los habitantes.