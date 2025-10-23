Matan a balazos a empresario citrícola en calles de Álamo Temapache, Veracruz

¡Última hora! Este jueves 23 de octubre, fue asesinado Javier Vargas Arias, un reconocido empresario citrícola en Veracruz, quien fue atacado cuando iniciaba su jornada en Álamo Temapache.

A pesar de que el hombre de 43 años fue trasladado para recibir atención médica, la víctima no logró sobrevivir al ataque.

Violencia contra productores citrícolas; lo que se sabe del asesinato de Javier Vargas Arias

En medio de la tragedia que vive Álamo tras las fuertes inundaciones, el hombre dedicado a la compra y venta de naranjas fue interceptado mientras caminaba por el ejido Jardín Nuevo.

De acuerdo con testigos, varios sujetos descendieron de una camioneta blanca y abrieron fuego en múltiples ocasiones contra él, sin mediar palabra.

Gravemente herido, fue trasladado al Hospital General de Álamo, pero debido a la pérdida de sangre, murió minutos más tarde, pese a los esfuerzos del personal médico.